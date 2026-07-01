Los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini confirmaron su participación musical en la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde interpretarán la canción “Desire” durante el espectáculo de medio tiempo.

El tema elegido para la presentación forma parte de la edición deluxe de “Britpop”, el último trabajo discográfico de Williams, y fusiona el estilo del pop británico con la potencia vocal de Pausini, quien además incluye un verso adaptado al español.

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No es la primera vez que estos artistas trabajan juntos, pues ya habían colaborado antes, cuando la canción fue presentada a mediados de 2025 durante la final del Mundial de Clubes.

Con esta confirmación, Williams y Pausini se integran a una lista de presentaciones internacionales programadas para el torneo, la cual también incluye la participación de Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS.

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