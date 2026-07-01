Los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini confirmaron su participación musical en la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde interpretarán la canción “Desire” durante el espectáculo de medio tiempo.
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