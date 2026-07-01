En el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026 se presentarán también Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS. | Foto: Difusión
En el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026 se presentarán también Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini confirmaron su participación musical en la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde interpretarán la canción “Desire” durante el espectáculo de medio tiempo.

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