Resumen
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La cantante colombiana Shakira compartió este viernes en sus redes sociales la versión en español de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de Fútbol de 2026, que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy y que fue estrenada originalmente en inglés antes del inicio del torneo.
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