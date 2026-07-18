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Shakira también tiene previsto participar en la clausura del Mundial este domingo en el estadio MetLife | (Foto: Instagram / @shakira)
Shakira también tiene previsto participar en la clausura del Mundial este domingo en el estadio MetLife | (Foto: Instagram / @shakira)
Por Agencia EFE

La cantante colombiana Shakira compartió este viernes en sus redes sociales la versión en español de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de Fútbol de 2026, que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy y que fue estrenada originalmente en inglés antes del inicio del torneo.

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