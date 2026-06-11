El tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE estrenaron hoy en vivo “DNA”, uno de los himnos oficiales del Mundial 2026, durante la ceremonia de apertura en el Estadio Ciudad de México, antes del partido entre la selección local y Sudáfrica

La presentación en el centro del antiguo Estadio Azteca unió la experiencia del cantante de 67 años con la juventud de la surcoreana de 34, conocida por dar voz a Rumi en la cinta animada "K-Pop Demon Hunter" (Las guerreras k-pop), además de coescribir el tema “Golden”.

Video sobre la inauguración del Mundial 2026, con un show destacado en el Estadio Azteca liderado por Shakira y ceremonias propias en Estados Unidos y Canadá. También repasa cómo han variado las ceremonias inaugurales de los mundiales a lo largo de los años.

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Para esta gala musical, Bocelli vistió un traje color guinda con el que entonó las primeras estrofas del tema que fue anunciado oficialmente el pasado miércoles 10 de junio, mientras que EJAE utilizó un vestido azul con blanco en alusión a los colores de la bandera de su país.

El tema “DNA”, cuya producción une las voces del tenor y EJAE con la participación de la rapera Megan Thee Stallion y los ritmos del DJ francés David Guetta, busca tender un puente entre la tradición del balompié y las nuevas generaciones de aficionados.

El tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE se presentan este jueves, durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán / Mario Guzmán

“El título de la canción lo dice todo. El fútbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Ser invitado a cantar el himno de la Copa Mundial de la FIFA y participar en la ceremonia de apertura es un honor que me emociona profundamente”, dijo Bocelli mediante un comunicado.

Con este acto, Bocelli se convirtió en el tercer artista de origen italiano en cantar el himno de una Copa del Mundo, sumándose a lo hecho por Gianna Nannini y Edoardo Bennato en el torneo de Italia 1990 con la pieza “Un’estate italiana”.

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Por su parte, EJAE se consolidó como la primera mujer surcoreana en participar en un tema oficial de la FIFA, siguiendo el antecedente de su compatriota Jungkook, miembro del grupo BTS, quien se presentó en la apertura de Qatar 2022 con la canción “Dreamers”.

La ceremonia de inauguración también contó con la participación de destacadas figuras musicales, entre ellas el cantante Alejandro Fernández, la agrupación de rock Maná, la intérprete folclórica Lila Downs, el grupo musical Los Ángeles Azules, la cantante Belinda y el espectáculo estelar de la colombiana Shakira.

La cantante colombiana Shakira (i) y el nigeriano Burna Boy se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez / Sashenka Gutiérrez

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