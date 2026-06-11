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El tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE se presentan este jueves, durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México) | EFE/ José Méndez
El tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE se presentan este jueves, durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México) | EFE/ José Méndez
/ José Méndez
Por Redacción EC

El tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE estrenaron hoy en vivo “DNA”, uno de los himnos oficiales del Mundial 2026, durante la ceremonia de apertura en el Estadio Ciudad de México, antes del partido entre la selección local y Sudáfrica

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