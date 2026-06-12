La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebra de manera conjunta en México, Canadá y Estados Unidos. Como parte de esta edición, el torneo cuenta con ceremonias de inauguración en cada país. Este viernes 12 de junio, la cantante Katy Perry anunció que interpretará “Wonder” en el SoFi Stadium, Los Ángeles.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante estadounidense compartió un pequeño adelanto del show que ofrecerá en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la sede de Estados Unidos.

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“Sintoniza temprano el partido de EE. UU. vs. Paraguay del viernes para ver a Tius y a mí interpretar ‘Wonder’ en la Ceremonia de protocolo de la FIFA”, escribió en la publicación que acompaña un video donde se muestra junto al pequeño Tius.

Además, dentro del video, Katy Perry detalla que al escuchar la voz de Tius por primera vez fue su inspiración para escribir la canción que hoy será parte de la inauguración del Mundial 2026.

“Esa vocecita que estás escuchando ahora es la de Tius. Tius grabó su parte en ‘Wonder’ cuando tenía 5 años, en 2021. Escuché su voz en 2023 y me inspiré para escribir la letra de ‘Wonder’ y la incluí en mi sexto álbum. Tius ahora tiene 10 años y viajó desde Noruega hasta Los Ángeles para cantar esta canción conmigo el viernes en el Mundial”, describe la cantante estadounidense.

Como se recuerda, “Wonder” es una emotiva balada de Katy Perry que forma parte de su álbum 143. La canción aborda temas como la inocencia, el crecimiento y el paso del tiempo a través de una letra conmovedora.

Katy Perry revela detalles de su participación en el show de apertura de la Copa del Mundo en Los Ángeles. (Foto: Instagram / @katyperry)

La gran ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos se llevará a cabo este viernes 12 de junio en el Estadio Los Ángeles, conocido como SoFi Stadium. Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla son las figuras que también formarán parte del evento inaugural.