Resumen

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Katy Perry revela detalles de su participación en el show de apertura de la Copa del Mundo en Los Ángeles. (Foto: Instagram / @katyperry)
Katy Perry revela detalles de su participación en el show de apertura de la Copa del Mundo en Los Ángeles. (Foto: Instagram / @katyperry)
Por Redacción EC

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebra de manera conjunta en México, Canadá y Estados Unidos. Como parte de esta edición, el torneo cuenta con ceremonias de inauguración en cada país. Este viernes 12 de junio, la cantante Katy Perry anunció que interpretará “Wonder” en el SoFi Stadium, Los Ángeles.

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