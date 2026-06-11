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Shakira hace historia antes de la Copa Mundial de Fútbol: “Dai Dai” supera los 100 millones de vistas. (Foto: Instagram / @shakira)
Shakira hace historia antes de la Copa Mundial de Fútbol: “Dai Dai” supera los 100 millones de vistas. (Foto: Instagram / @shakira)
Por Agencia EFE

El videoclip de la canción “Dai Dai”, tema oficial del Mundial de 2026 que comienza este jueves 11 de junio, de la cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy, superó los 100 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube a dos semanas de su estreno, según su oficina de prensa.

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