La cantante colombiana Shakira se encuentra ultimando detalles para una semana clave en su carrera. La artista será una de las protagonistas de la inauguración de la Copa del Mundo al interpretar en vivo su nuevo tema “Dai Dai” el próximo 11 de junio en Ciudad de México, antes de retomar dos días después su gira Las mujeres ya no lloran World Tour con una edición inspirada en el certamen futbolístico.

La relación entre Shakira y los mundiales de fútbol se ha consolidado a lo largo de los años gracias a canciones que se convirtieron en himnos para millones de aficionados alrededor del planeta. Temas como Waka Waka y La La La marcaron distintas ediciones del torneo y reforzaron el vínculo de la artista con el evento deportivo más importante del mundo.

Shakira comparte ensayos y cuenta regresiva para una intensa semana entre fútbol y música. (Foto: Instagram/@shakira)

A través de sus redes sociales, la intérprete mostró parte de los ensayos para su presentación inaugural y para el reinicio de su gira internacional. En los videos compartidos se le observa junto a su equipo de bailarines practicando las coreografías de “Dai Dai”, la canción con la que volverá a estar ligada a una Copa del Mundo.

“¡Qué increíble estar en mi segunda carrera en los Estados Unidos justo la semana en que empieza la Copa del Mundo! ¡Nos vemos en Los Ángeles el 13 y 14 de junio! ¡Dai Dai Ikó Dale Allez! ¡Vamos!” , escribió la cantante en su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 100 millones de seguidores.

La colombiana también aprovechó para mostrar los preparativos de “Zoo”, canción que forma parte de la banda sonora de la película Zootopia 2. Según reveló, será la primera vez que la interprete en vivo durante la nueva etapa de su gira. Además, invitó a sus seguidores a asistir a los conciertos caracterizados como Gazelle, el personaje al que presta su voz en la franquicia animada.

Las imágenes difundidas muestran a una Shakira relajada y entusiasta durante las jornadas de ensayo, vistiendo ropa deportiva mientras afina los detalles de las coreografías y el espectáculo que presentará en las próximas semanas.

El reinicio de Las mujeres ya no lloran World Tour llega después del cierre de la gira en el estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires en diciembre de 2025. Esta nueva versión mundialista del espectáculo recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos y también contempla presentaciones en España, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.