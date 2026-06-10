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Shakira se alista para inaugurar el Mundial y retomar su gira internacional en Estados Unidos. (Foto: Instagram/@shakira)
Shakira se alista para inaugurar el Mundial y retomar su gira internacional en Estados Unidos. (Foto: Instagram/@shakira)
Por Redacción EC

La cantante colombiana Shakira se encuentra ultimando detalles para una semana clave en su carrera. La artista será una de las protagonistas de la inauguración de la Copa del Mundo al interpretar en vivo su nuevo tema “Dai Dai” el próximo 11 de junio en Ciudad de México, antes de retomar dos días después su gira Las mujeres ya no lloran World Tour con una edición inspirada en el certamen futbolístico.

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