Shakira lo volvió a hacer. La cantante colombiana sorprendió a sus seguidores al compartir un nuevo reel de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. En el video, la artista aparece luciendo distintas camisetas inspiradas en las selecciones que participan en la Copa del Mundo, incluyendo la de Colombia.

La barranquillera apostó por un look diferente en cada escena del clip, donde combina prendas con los colores de países como Argentina, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Colombia. El diseño inspirado en la camiseta de la selección cafetera fue uno de los más comentados por sus seguidores.

El reel forma parte de la promoción de “Dai Dai”, tema que Shakira interpreta junto al cantante nigeriano Burna Boy y que fue elegido como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El sencillo ha ganado popularidad desde su estreno y acompaña varias de las campañas relacionadas con el torneo.

Además de impulsar el tema, la cantante se ha convertido en una de las figuras más activas alrededor del Mundial. En los últimos días ha compartido mensajes de apoyo a distintas selecciones y ha celebrado los triunfos de Colombia y Brasil durante la competencia.

El video también se sumó al popular trend de “Dai Dai”, que miles de usuarios han replicado en plataformas como Instagram y TikTok. Con este contenido, Shakira busca mantener el impulso de la canción en pleno desarrollo del campeonato.

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Cabe señalar que su video en Instagram alcanzó rápidamente millones de reproducciones y generó comentarios de fanáticos de diferentes países, quienes destacaron la presencia de sus colores nacionales en el reel y el estilo de la artista durante la grabación.

La cantante, compositora y productora colombiana Shakira, junto al cantante, compositor y productor nigeriano Burna Boy, se presentaron durante la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, en el Estadio de la Ciudad de México, el 11 de junio de 2026. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP) / CARL DE SOUZA

Con esta nueva aparición, Shakira reafirma su estrecho vínculo con el fútbol, una relación que se afianzó con “Waka Waka” en 2010 y que ahora continúa con “Dai Dai”, tema cuyo videoclip ya suma más de 267 millones de vistas en YouTube.