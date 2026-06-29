Shakira se luce con camisetas del Mundial en nuevo video de “Dai Dai”. (Foto: Instagram / @shakira)
Shakira se luce con camisetas del Mundial en nuevo video de “Dai Dai”. (Foto: Instagram / @shakira)
Por Redacción EC

Shakira lo volvió a hacer. La cantante colombiana sorprendió a sus seguidores al compartir un nuevo reel de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. En el video, la artista aparece luciendo distintas camisetas inspiradas en las selecciones que participan en la Copa del Mundo, incluyendo la de Colombia.

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