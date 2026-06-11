Shakira inauguró la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una presentación musical en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, previo al partido donde la selección local venció por dos goles a cero a Sudáfrica.

Tras finalizar el espectáculo, la artista barranquillera utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para expresar sus deseos respecto al desarrollo del torneo internacional.

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todas en el mundo”, publicó la colombiana, quien además hizo un llamado a no olvidar a la infancia vulnerable que requiere de acceso educativo para salir adelante. “We Are Ready!” (Estamos listos), concluyó.

Mensaje de Shakira

Las estrellas que se presentaron en la inauguración del Mundial 2026

Durante la ceremonia oficial, Shakira interpretó por primera vez en vivo su tema “Dai Dai”, una colaboración junto al nigeriano Burna Boy cuyo videoclip superó recientemente las 100 millones de reproducciones en YouTube.

El evento de apertura también contó con las actuaciones de Alejandro Fernández, Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Belinda y la interpretación del himno oficial “DNA” a cargo del tenor italiano Andrea Bocelli y la surcoreana EJAE.

El tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE se presentan este jueves, durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México) | EFE/ José Méndez / José Méndez

Sobre la victoria de México ante Sudáfrica

Posteriormente, en el encuentro deportivo correspondiente al Grupo A, la Selección de México derrotó por 2-0 a Sudáfrica con anotaciones de Julián Quiñones al minuto 8 y de Raúl Jiménez al minuto 66.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Javier Aguirre sumó sus primeros tres puntos antes de enfrentarse a Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio, fecha en la que Sudáfrica jugará contra Chequia.

Resumen de un gol de Raúl Jiménez para México en un partido de la Copa del Mundo. El video destaca la jugada ofensiva, el aprovechamiento de los espacios y la ventaja de 2-0 sobre su rival.

Shakira encabezará el primer show de medio tiempo en la historia del Mundial

Con esta participación, la colombiana suma una nueva apertura mundialista en su carrera tras sus presentaciones en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

La organización confirmó previamente que Shakira también formará parte del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo, programado para el 19 de julio en el MetLife Arena junto a Madonna y BTS.

La cantante, compositora y productora colombiana Shakira, junto al cantante, compositor y productor nigeriano Burna Boy, se presentaron durante la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, en el Estadio de la Ciudad de México, el 11 de junio de 2026. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP) / CARL DE SOUZA

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