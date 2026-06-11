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Shakira se presentó en la ceremonia de apertura del partido México vs. Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026 en Ciudad de México, el 11 de junio | (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Shakira se presentó en la ceremonia de apertura del partido México vs. Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026 en Ciudad de México, el 11 de junio | (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
/ CARL DE SOUZA
Por Redacción EC

Shakira inauguró la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una presentación musical en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, previo al partido donde la selección local venció por dos goles a cero a Sudáfrica.

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