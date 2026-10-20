Imágenes de "Coquito, la película". (Foto: Difusión)
Imágenes de "Coquito, la película". (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La nueva producción cinematográfica del director peruano Eduardo Guillot, titulada “Coquito, la película”, presentó su tráiler oficial antes de su llegada a los cines nacionales. El estreno del filme en las salas del país está programado para el próximo 26 de noviembre.

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