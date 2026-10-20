La nueva producción cinematográfica del director peruano Eduardo Guillot, titulada “Coquito, la película”, presentó su tráiler oficial antes de su llegada a los cines nacionales. El estreno del filme en las salas del país está programado para el próximo 26 de noviembre.

Esta cinta se encuentra inspirada en la vida del maestro arequipeño Everardo Zapata Santillana, quien creó el célebre texto educativo Coquito. La trama aborda sus primeros años de vida y los acontecimientos que definieron su vocación por la enseñanza de la lectura y la escritura.

La obra audiovisual reconstruye una etapa histórica en la cual el acceso a la alfabetización constituyó un factor de desarrollo personal y social. En ese contexto, la propuesta del largometraje expone cómo la labor pedagógica del educador abrió oportunidades educativas para las siguientes generaciones.

Imágenes de "Coquito, la película". (Foto: Difusión)

Primer tráiler

El elenco de la cinta está encabezado por Luis José Ocampo, quien interpreta a Everardo, y Elisa Costa, en el papel de Lucía. El entrañable personaje de Coquito es interpretado por Lucas Mamani, mientras que la primera actriz Liliana Alegría da vida a Ofelia, la abuela del protagonista. La producción también cuenta con la participación de actores arequipeños como Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos, quienes contribuyen a recrear el entorno social y familiar en el que transcurre la historia.

El primer tráiler oficial fue revelado este martes 20 de octubre. Puedes verlo a través de este enlace.

Sobre la significación del proyecto, el cineasta Eduardo Guillot señaló en un comunicado de prensa: “En un contexto donde el analfabetismo era la norma, Everardo dedicó su vida a un oficio que exige una vocación inquebrantable. Su mayor acto de lucha fue crear un libro para aprender a leer y escribir, una herramienta de emancipación. Coquito sigue vigente y su autor, a sus 100 años, puede ser testigo de su permanencia. Esta película es mi homenaje a esa persistencia”.

Un clásico peruano

Las grabaciones de la cinta se llevaron a cabo en las localidades de Arequipa y Punta de Bombón. Dichas zonas geográficas del sur peruano sirvieron para ambientar los paisajes originarios y el contexto espacial donde el docente desarrolló sus primeros pasos profesionales.

Escena de "Coquito, la película". (Foto: Difusión)

El libro Coquito trascendió el ámbito escolar hasta extender su uso en diversos países de Latinoamérica y su autoría fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Con esta presentación, el filme busca exponer el legado del maestro en el sistema educativo del país.