“Sony Music se fijó en nosotros y nos pidió que hiciéramos cosas nuevas sin cambiarnos en el proceso. Que grabemos música con un tono pop no significa que seamos diferentes o que dejaremos de hacer canciones que nos caracterizan”, menciona Edwin Guerrero. “A veces el público le tiene más miedo al cambio que los propios artistas; entendemos eso, pero este paso es algo necesario”, agrega.

Corazón Serrano durante la grabación de su nuevo single "Empecemos de cero".

Tras lanzar su nuevo single “Empecemos de Cero”, que mezcla cumbia con ritmos pop urbanos, Corazón Serrano emprende una nueva faceta en su carrera. Aunque, con un repertorio que abarca música sanjuanera, huaynos, salsa, cumbia y merengue, el cambio es natural para ellos. “Estábamos listos para dar este importante paso gracias a nuestros altos números. Sony Music, antes de conocerte, ve tus métricas, y las nuestras tienen números positivos que, de forma continua y constante, van en ascenso. Eso fue clave”, nos cuenta Edwin Guerrero.

Para poder cubrir las necesidades de cada género musical al cual le cantan, existe una voz indicada para ello. Yrma Guerrero, Lesly Águila, Kiara Lozano, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Milagros Díaz y Briela Cirilo están preparadas para estos retos. Respaldando esto, basta con revisar sus varios hits musicales como “El Estúpido”, “Cuatro Mentiras”, “Olvídame”, “No Sufriré por Nadie”, “Lo Siento”, entre otros.

“Somos versátiles, tanto los que estamos adelante cantando como los que están atrás produciendo los temas antes de lanzarlos. No es casualidad que contemos con distintos tipos de voces en la agrupación, no solo para verse bien en la foto, sino por los distintos estilos que cada una maneja”, explica Yrma Guerrero.

Paradas: Kiara Lozano y Susana Alvarado Sentadas: Yrma Guerrero, Lesly Aguila, Briela Cirilo, Milagros Díaz y Ana Lucía Urbina

Planes a futuro

La idea de internacionalizarse surgió gradualmente. Reconocieron el gran potencial de sus elevados números en redes sociales, el aumento de solicitudes para colaborar con artistas internacionales, y la experiencia vivida en un campamento de composición musical en Colombia consolidó esta aspiración. Finalmente, el germen de ese sueño se materializó en su nuevo tema “Empecemos de Cero”, cuyos números Corazón Serrano ya no mide solo en YouTube, sino también en Spotify.

“Consideramos que ya llegamos al techo en Perú, no queremos estancarnos o que nos llamen conformistas. Saldremos a hacer música fuera del país y ampliaremos nuestro mercado. Ese es el hambre de Corazón Serrano”, menciona Edwin Guerrero, quien remarca el largo camino que los trajo aquí. “Antes no teníamos luces, contábamos con poco tiempo en escenario y nosotros ajustábamos los instrumentos. Ahora contamos con DJ, técnico de sonido, equipo de marketing e iluminadores propios, hemos crecido y casi no nos damos cuenta”, adiciona.

Entre las siguientes metas que tiene la banda, además de continuar produciendo los últimos temas de su nuevo álbum, está conseguir tocar en escenarios con más capacidad, incluso apuntando al Estadio Nacional como una posibilidad. “Es el sueño de todo artista que siente que tiene un gran público y que consiguió el suficiente cariño de ese público, al punto de confiar que hará un sold out”, comenta Edwin Guerrero.

La flexibilidad que les ofrece la cumbia al momento de probar nuevos estilos será la piedra angular de estas nuevas producciones que buscan demostrar al mundo que, tal como la cumbia argentina o la mexicana, el estilo peruano también puede poner a bailar al público internacional. “Pensar que Corazón Serrano pueda escucharse en países de todo el mundo es un sueño, no solo para nosotros, sino para nuestros seguidores, a quienes nunca olvidamos”, concluye.