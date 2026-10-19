Lesly Águila y Susana Alvarado compartieron en redes sociales imágenes del fuego en el ala del avión de LATAM, antes de que los pasajeros fueran evacuados en el aeropuerto Jorge Chávez.| Foto: Difusión CS
Lesly Águila y Susana Alvarado compartieron en redes sociales imágenes del fuego en el ala del avión de LATAM, antes de que los pasajeros fueran evacuados en el aeropuerto Jorge Chávez.| Foto: Difusión CS
Por Redacción EC

Pudo ser una tragedia, pero terminó siendo un susto que quedará grabado en la memoria de Corazón Serrano. Este lunes 19 de octubre, las integrantes de la orquesta de cumbia ya estaban sentadas en el avión que las llevaría de Lima a Piura, donde tenían programada una presentación, cuando una de las alas de la aeronave se incendió antes del despegue en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

VIDEO RECOMENDADO

La voz de 'Chacalón' no era el de la mejores; sin embargo, se convirtió en una leyenda de la música peruana. (Video - Foto: El Comercio).
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.