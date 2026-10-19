Pudo ser una tragedia, pero terminó siendo un susto que quedará grabado en la memoria de Corazón Serrano. Este lunes 19 de octubre, las integrantes de la orquesta de cumbia ya estaban sentadas en el avión que las llevaría de Lima a Piura, donde tenían programada una presentación, cuando una de las alas de la aeronave se incendió antes del despegue en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

El incidente involucró al vuelo LA2302 de LATAM Airlines. Según informó la aerolínea, se activó un protocolo de seguridad y se dispuso el desembarque preventivo de todos los pasajeros. El fuego fue controlado y no se reportaron heridos. La empresa no precisó qué falla técnica originó las llamas y gestionó la reubicación de los afectados en otros vuelos.

Corazón Serrano agradeció en un comunicado las muestras de preocupación de sus seguidores tras el incendio del avión en el que viajaban rumbo a Piura. (Foto: Instagram de Corazón Serrano)

Fueron las propias cantantes quienes mostraron lo ocurrido. Lesly Águila publicó en Instagram videos del fuego en el ala y escribió: “Si el avión se incendiaba en pleno vuelo, otra hubiese sido la historia”. Susana Alvarado compartió imágenes del despliegue de bomberos y personal de salud en el terminal. Dani Daniel, animador de la agrupación, confirmó que todos los integrantes estaban a bordo.

Horas después, Corazón Serrano difundió un comunicado en sus redes sociales. “Desde Corazón Serrano, queremos agradecer de corazón a todas las personas que nos han escrito y se han preocupado por nuestros integrantes por lo ocurrido hoy”, señala el texto. La orquesta confirmó que todos se encuentran bien y destacó que el público “siempre nos acompaña y nos demuestra su afecto en todo momento”.

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El mensaje cierra con una frase sencilla: “Su cariño significa mucho para nosotros”. Tras la evacuación, Susana Alvarado publicó una foto desde otra aeronave que confirmó que pudo retomar el viaje a Piura, donde la música, al final, volvió a ser la protagonista del día.