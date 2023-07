La cantante venezolana Corina Smith llegó al Top 5 de Apple Music, en la lista de álbumes femeninos latinos con “Triste pero siempre mami”, producción que se acaba de colocar en el puesto 4 de la prestigiosa plataforma de música, mientras que el videoclip más reciente del disco, “x100″ supera los tres millones de reproducciones.

Inspirada en las altas y bajas del corazón, “Triste pero siempre mami” es un álbum que invita al público a levantarse por encima de toda herida que deja un mal amor, a cerrar la puerta definitiva al amor no valorado.

Al ritmo del R&B, trap, pop y reggaetón, la producción de 13 temas apuesta al empoderamiento y la esperanza como fórmula para volver a creer en la capacidad de amar.

“Este álbum lo hice sin querer, de mí para mí misma, para tratar de sanar y encontrar alivio mientras atravesaba un despecho y una situación complicada”, confesó Corina Smith a través de un comunicado.

“Como artista no hay nada que me importe más que ser transparente con mis fanáticos y darle a la gente que está pasando por una situación así, algo que los pueda acompañar, y que sepan que no son los únicos viviendo eso, porque cuando se atraviesa un momento así uno siente que nadie lo entiende, y créanme, yo los entiendo. He pasado por eso. Mi mensaje, como digo con el título del álbum, es que, aunque estés atravesando algo difícil, un momento triste, no puedes perderte. Lo correcto es amarte y creer en ti”, agregó.

“Triste pero siempre mami” está disponible en las principales plataformas digitales de música. El álbum se añade a una discografía que incluye su exitosa producción “X Miami”, que lanzó en noviembre de 2022, y al EP “Antisocial”, que estrenó a principios del mismo año.

La trayectoria musical de Corina Smith incluye colaboraciones con estrellas como Arcángel, Eladio Carrión, Lenny Tavárez, Brray, Chesca, Villano Antillano y Lyanno.

El director peruano Francisco Lombardi fue invitado para ser parte a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización estadounidense que promueve la industria del cine en el mundo y misma que realiza la premiación de los Oscar. (Fuente: América TV)