La cantante venezolana María Corina Smith Pocaterra, conocida artísticamente como Corina Smith, siempre llevó la música en su interior, y su segundo álbum de estudio “Triste pero siempre mami” es una clara muestra de ello. Después de estudiar Economía y Finanzas en la Universidad de Bentley en Massachusetts en 2014, la cantante se dio cuenta de que su verdadera pasión no era trabajar con números, sino compartir su propia historia a través de la música.

“Este álbum me representa por completo. No es que las producciones anteriores no lo hicieran, pero este es un disco que también invita a las personas a adentrarse más en mi universo musical y a escuchar otras canciones. Es como una puerta hacia Corina Smith”, menciona la cantante en una entrevista con El Comercio.

La cantante piensa mantener activa sus colaboraciones para los próximos sencillos

Joven pero siempre artista

Siempre presente en escuelas de canto y en el coro, aprendiendo a tocar la batería, la infancia de Smith está marcada por el mundo musical. Con dos padres que apoyaron sus decisiones desde el principio, el camino hacia su éxito actual se forjó con su primera incursión en el mundo artístico a través de la serie “Somo tú y yo: Un nuevo día”, spin-off de la conocida serie “Somos tú y yo”, coproducida por Boomerang. Al año siguiente, la artista participaría en otra secuela de la misma serie, “NPS: No puede ser”. Sin embargo, ese primer amor por la música resurgiría en 2015 con el lanzamiento de su primer sencillo, “La difícil”.

“Para mis padres no fue fácil que su hija entrara en un mundo donde hay tantos excesos, pero aún así no me dijeron que no podía hacerlo, sino que me pusieron la condición de continuar con mis estudios. Gracias a eso, estoy aquí hoy en día”, comenta Smith, quien comenzó a componer desde su casa de manera artesanal y a subir sus canciones a Internet. “Empecé con la ayuda de mis amigos, y luego, cuando firmé con una discográfica, me senté en una oficina con muchas personas que pensaban en el rumbo que podría tomar mi carrera. Fue ahí cuando supe que esto ya no era un chiste o un hobbie, sino algo serio”, agrega.

Durante ese periodo, tuvo la oportunidad de colaborar en temas con cantantes como Neutro Shorty, Noriel, Nesi, Eladio Carrión, entre muchos otros de los que destaca su colaboración con el icónico cantante de reggaetón Arcangel, a quien admiraba desde su adolescencia, y con quien interpreta el tema “A veces”. “En ocasiones me quedo pensando en esa canción que hice con él y digo: ‘¿Realmente tengo una canción con Arcangel?’ Es increíble tener un tema con un artista al que admiro desde siempre”, menciona Smith, quien está en la misma compañía discográfica de Bad Bunny, Jowell & Randy y Big Soto.

En “Triste pero siempre mami”, que recientemente logró posicionarse en el top 5 de canciones en Apple Music, Smith recopila historias que narran momentos tristes en su vida, sin perder el toque glamuroso de alguien que no se da por vencida. Debido al éxito de esta nueva producción, la cantante se prepara para realizar una gira por Sudamérica, expresando su entusiasmo por volver a los escenarios de la región y cantar todo el álbum junto a su público. “Me estoy pasando por no haber ido hace tiempo, ya es momento de poder ir allá para cantar todo el álbum junto a mi público”, concluye la artista.