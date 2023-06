Los icónicos éxitos de la banda británica Queen volverán a resonar en el Gran Teatro Nacional gracias al Coro Nacional de Niños del Perú. Después de una larga espera debido a la pandemia, los 120 talentosos niños y niñas del coro se preparan para ofrecer una versión renovada de “Solo Queen”, bajo la dirección de la maestra Mónica Canales.

Canales reveló cómo se ha llevado a cabo la selección y entrenamiento de los niños que formarán parte de esta destacada producción. “Ha sido un desafío emocionante. Hace apenas dos semanas presentamos nuestro último espectáculo, ‘Cuando seas grande’, y aprender un nuevo programa en tan poco tiempo parecía imposible. Sin embargo, dado que ya estábamos familiarizados con un estilo similar, logramos alcanzar nuestro objetivo”, comentó Canales.

En cuanto a los arreglos musicales, destacó el minucioso trabajo realizado para adaptar las canciones de Queen al estilo del coro y la banda de rock. “Hemos revisado todas las canciones presentadas en la primera edición de ‘Solo Queen’ y las hemos reformulado para brindarles un enfoque fresco y cautivador. Además, hemos añadido dos canciones que hablan de la amistad, ‘Friends will be friends’ y ‘You are my best friend’, con el propósito de transmitir los valores de camaradería y compañerismo, los cuales cobran una nueva dimensión tras la experiencia de la pandemia”.

La nueva presentación de “Solo Queen” en el Gran Teatro Nacional promete mejoras significativas en comparación con la versión anterior en 2018. Además de la participación especial de la reconocida banda Chaivers, quienes han participado en programas anteriores, los solistas Mariano Gardella y Diana Fernández se unirán al elenco. Gardella, conocido por sus impresionantes tributos a Queen, y Fernández, ex integrante del Coro Nacional de Niños que actualmente se está formando en la carrera de canto popular, añadirán su talento al espectáculo.

Sobre la experiencia visual, la maestra comentó que esta nueva versión contará con una introducción coreográfica que establecerá un vínculo entre el tema “The show must go on” y la vivencia de los pequeños integrantes del coro durante el confinamiento y la imposibilidad de cantar juntos. Además, se ha preparado un manejo especial de luces inspirado en los emblemáticos conciertos de Queen para enriquecer aún más la experiencia del espectáculo.