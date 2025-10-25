“Lo que se vive hoy en el Corona Capital es otro nivel”: los secretos detrás del festival que cada vez tiene más fans en América Latina

En 2010, el mapa musical de América Latina era muy distinto al de hoy. Los grandes festivales eran escasos —en México solo existía el Vive Latino— y la idea de tener un evento con alcance internacional parecía todavía un sueño lejano. Quince años después, la región vive un auge de festivales que compiten con los de Europa y Estados Unidos, y entre ellos, el Corona Capital se ha ganado un lugar privilegiado.

Su historia comenzó, curiosamente, a partir de lo que parecía una mala noticia: dos artistas, Pixies e Interpol, confirmaron fechas coincidentes en Ciudad de México. “En lugar de verlo como un problema, lo vimos como una buena noticia: ya teníamos a los headliners del festival que tanto queríamos”, recuerda Armando Calvillo, uno de sus creadores, en entrevista con “El Comercio”. Así nació, dentro de Ocesa, una de las empresas líderes del entretenimiento en México, la idea de un evento que reuniera a las grandes bandas del mundo y marcara un antes y un después en el entretenimiento en vivo en la región.

El 16 de octubre, día en que conversamos con Armando Calvillo, el Corona Capital celebraba exactamente 15 años de su primera edición. Desde aquel debut, que reunió a unas 80 mil personas, el festival ha crecido hasta superar los 200 mil asistentes y convertirse en un referente para la región. “Han sido 14 ediciones de vivir momentos espectaculares, de crecer con el público, de madurar en muchos aspectos, de vivir la tecnología, que nos ha ayudado a llegar a otro nivel y entregar una mejor experiencia para el público”, cuenta Calvillo, quien hoy es director de marketing comercial de Ocesa. En ese proceso, el festival no solo amplió su convocatoria, sino también su infraestructura, con cinco escenarios y un despliegue técnico que incluye innovaciones en audio, iluminación y pantallas.

Los próximos 14, 15 y 16 de noviembre se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, el Festival Corona Capital 2025. (Fotos: Ocesa/ Difusión) / José Jorge Carreón

“La primera edición fue muy exitosa, pero hoy lo que se vive en el festival es otro nivel”, afirma. En estos años, dice, el evento ha alcanzado el sueño con el que nació: convertirse en un festival de clase mundial. “Nos comparan con festivales muy sonados como Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, Outside Lands o Primavera Sound, y eso nos llena de orgullo, porque demuestra que esa meta de estar al nivel de los mejores festivales del mundo se ha concretado”.

Las claves del éxito del Corona Capital

A diferencia de muchos festivales que con el paso del tiempo han ampliado su oferta hacia sonidos más comerciales, el Corona Capital se siente orgulloso de mantenerse fiel a su espíritu original. Su apuesta sigue siendo el rock y el indie internacional, con un cartel conformado exclusivamente por artistas anglo. “Todos estos años hemos tratado de mantener la esencia de un género de rock internacional; ofrecemos un cartel indie y anglo. Eso le ha dado una personalidad al festival y ha logrado que se mantenga”, explica Calvillo.

Armando Calvillo, director de marketing comercial de OCESA y co-creador del festival. (Fotos: Ocesa/ Difusión) / LILIANA ESTRADA

Esa coherencia le ha permitido consolidarse como un referente para el público que busca ese estilo musical. Mientras otros eventos han optado por seguir las corrientes más mainstream, el Corona Capital ha preferido no dejarse llevar por las tendencias de otros eventos. “Hay festivales, incluso algunos muy grandes, que han experimentado con más géneros y se han ido un poco con las corrientes que hoy sabemos que son muy exitosas. Y han sacrificado un poco su personalidad o su concepto en ese camino. Corona Capital no. Hemos tratado de mantener esa línea”, sostiene Calvillo.

A esta propuesta se suma otro rasgo distintivo: su capacidad para reunir en un solo fin de semana una gran cantidad de artistas internacionales. “Sería imposible ver a todos estos artistas en una misma fecha, no alcanzaría ni el dinero ni el tiempo para verlos. Entonces, aprovechamos cada espacio del cartel para traerlos a México”, comenta. Esa oferta diversa y concentrada no solo moviliza a miles de asistentes locales, sino que atrae también a viajeros de otros países, que encuentran en el Corona Capital una alternativa que se destaca por sobre otras apuestas en la región.

Los viajeros musicales

De acuerdo con datos de Ticketmaster México, más del 40% de los asistentes al festival 2025 viajarán desde otras ciudades o países, congregando a visitantes de más de 30 nacionalidades. Más de 600 mil personas buscan entradas para vivir la experiencia y casi el 26% de la audiencia pertenece al rango de 18 a 24 años. Esta comunidad, joven y apasionada, ha convertido al Corona Capital en mucho más que un encuentro musical: es una experiencia turística que moviliza multitudes y dinamiza la economía de la Ciudad de México cada noviembre.

Artistas como Billie Eilish han sido parte de ediciones pasadas del Corona Capital. (Fotos: Ocesa/ Difusión)

Este 2025, el festival también se expande más allá de la capital. “Por los 15 años del festival y también por los 100 años de la cerveza Corona, que es un partner muy importante para nosotros, decidimos hacer ediciones en tres ciudades, que son capitales muy importantes de nuestro país, y que también tienen buena ubicación geográfica”, explica Calvillo sobre las Corona Capital Sessions. Se trata de conciertos de larga duración, con producción completa y aforos superiores a los 20 mil asistentes, al nivel del festival principal. El 6 de noviembre se realizará en Guadalajara (con Keane, Phoenix y The Kooks), el 8 en Mérida (con Keane, Phoenix y Passion Pit) y el 12 en Monterrey (con Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth).

Aunque la expansión dentro de México es ya una realidad, llevar el festival fuera de sus fronteras todavía no está en los planes. “Honestamente no hemos pensado en salir del país, lo queremos mantener en la Ciudad de México. No es un proyecto que se haya pensado para eso, pero uno nunca sabe hacia dónde podría crecer o moverse. Pero hasta el día de hoy, no”, comenta Calvillo. Por ahora, el sueño sigue siendo seguir llenando de música el cielo mexicano, con una comunidad de viajeros que cada año cruza fronteras para celebrar su ritual sonoro.

El cartel del Corona Capital se caracteriza por artistas indie y anglo. En imágenes: Twenty One Pilots. (Fotos: Ocesa/ Difusión)

Un nuevo capítulo con música, diseño y sostenibilidad

Este año, el Corona Capital se ha propuesto seguir creciendo. En el cartel destacan nombres como Foo Fighters, Linkin Park, Vampire Weekend, Chappell Roan y el esperado reencuentro de Alabama Shakes. Junto a ellos, artistas consagrados como Queens of the Stone Age, Garbage, Kaiser Chiefs y Of Monsters and Men, además de nuevas promesas que aportan frescura y una presencia femenina cada vez más sólida sobre los escenarios.

Más allá de la música, el festival ofrecerá también experiencias paralelas que celebran la creatividad y el diseño. Una de ellas será Flatstock, un colectivo internacional de artistas gráficos que viaja por los festivales más importantes del mundo, como Glastonbury y Primavera Sound, y que ha elegido al Corona Capital como su parada en América Latina. “Ellos son nómadas, viajan por todo el mundo con sus serigrafías, hechas con una técnica artesanal bien interesante”, comenta Calvillo.

El público también podrá disfrutar de una oferta gastronómica renovada, con espacios amplios y cómodos para comer, lejos de la experiencia improvisada de otros festivales. “No queremos que la gente tenga que comer sentada en la banqueta. Este festival tiene todo lo que la gente requiera para pasársela bien ese fin de semana”, dice Calvillo. Este año debutará Burgerlandia, una zona curada por el influencer mexicano Burgerman, dedicada a las mejores hamburguesas de la ciudad. A ella se sumarán propuestas saludables y plant-based, además de una amplia red de foodtrucks con opciones para todos los gustos.

Se esperan a más de 200 mil personas en esta edición del evento. (Fotos: Ocesa/ Difusión)

El compromiso del festival también se extiende a la inclusión y la sostenibilidad. “Tenemos la certificación internacional ISO 20121, la misma que tiene Rock in Rio, y cada año buscamos ser mejores”, señala Calvillo. El evento implementará servicios especiales para personas con discapacidad motriz y auditiva, desde carritos de golf y rampas de acceso hasta chalecos de vibración que permiten sentir la música. Son detalles que, más allá del espectáculo, refuerzan la idea de que la experiencia debe ser plena para todos.

A 15 años de su primera edición, el Corona Capital sigue creciendo sin perder su esencia. En una región donde los festivales ya no son un sueño, sino un destino, miles de viajeros y melómanos miran cada año hacia México para vivir una experiencia musical inolvidable.

Además… Nueva cita musical Las entradas para la edición 2025 de Corona Capital están disponibles en TicketMaster México a través de este enlace.

Recuerda que actualmente el ingreso de ciudadanos peruanos a México requiere de visado. También se puede ingresar con visa a los Estados Unidos. No olvides revisar todas las condiciones de ingreso al país antes de tu viaje.

El grupo colombiano se alista para presentar su cuarto disco y conversaron en exclusiva desde Bogotá con El Comercio sobre su nueva etapa.