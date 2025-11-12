Han pasado 15 años desde que el Corona Capital anunció su primer cartel con Pixies, Echo & the Bunnymen e Interpol como números estelares. Hoy, convertido en uno de los eventos más grandes en la Ciudad de México, se alista para darle la bienvenida a más de 200 mil personas en su edición 2025, que arrancará este viernes 14 de noviembre y que se extenderá durante tres días cargados de música.

Conocido por su estilo de música indie en inglés, el evento contará con estrellas como la estadounidense Chappell Roan y la banda Foo Fighters, así como actos de los islandeses Of Monsters and Men y los británicos James, que acaban de presentarse en América del Sur en países como Perú y Brasil.

En esta nota te contamos todo lo que debes saber si asistes este fin de semana al festival.

Horarios oficiales del Corona Capital

Viernes 14 de noviembre

El festival iniciará teniendo como estelares a Foo Fighters y Franz Ferdinand en el escenario Corona. También estarán ese día Queens of the Stone Age y Garbage en el escenario Doritos.

(Difusión: Corona Capital)

Sábado 15 de noviembre

En la segunda fecha estarán artistas como Aurora, Marina y Alabama Shakes. La estadounidense Chappell Roan será el gran cierre de la fecha.

(Difusión: Corona Capital)

Domingo 16 de noviembre

Para la fecha de cierre estarán presentes artistas como Deftones, Weezer, AFI y James. El gran cierre del evento será con la banda Linkin Park.

(Difusión: Corona Capital)

¿Cómo llegar?

El festival Corona Capital se realizará en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

El autódromo está ubicado en la alcaldía Iztacalco sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. Estas son las alternativas para llegar utilizando transporte público:

En Metro: las estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café). Estas líneas hacen la ruta de Pantitlán a Tacubaya, cuyas estaciones se encuentran a cinco minutos caminando.

las estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café). Estas líneas hacen la ruta de Pantitlán a Tacubaya, cuyas estaciones se encuentran a cinco minutos caminando. En Metrobús: debes bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), que va de Tepalcates a Tacubaya. Desde esta estación deberás caminar por la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.

debes bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), que va de Tepalcates a Tacubaya. Desde esta estación deberás caminar por la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro. En Trolebús: deberás descender en la Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec. Deberás caminar luego por poco más de 10 minutos.

El festival también cuenta con una oferta de traslado. Que realiza rutas de ida y vuelta a Mundo E, Condesa, Interlomas, Galerías Coapa, Santa Fe, Perisur, Plaza Lindavista y Parque de los venados. Puedes adquirir los tickets en esta web.

Mapa de estacionamientos.

Si vas en auto propio, puedes consultar aquí los puntos de parqueo oficial.

Objetos permitidos

Estos son los objetos con los que podrás ingresar al evento:

Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

Celulares

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Tapones de oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

Paquetes de chicles cerrado

Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)

Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)

Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)

Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles

Bloqueador solar en crema

Botellas de plástico reciclable no mayores a 1L (Vacías a la entrada)

Baterías recargables de celular.

Objetos prohibidos

Estos son objetos con los que no se podrá ingresar:

Sustancias ilegales

Drogas o parafernalia de drogas

Mascotas

Máquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores

Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

Guantes de LED

Chupones

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres, Bota bags o anforitas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm

Peluches

Paquetes de cigarros abiertos

Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)

Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.)

Aerosoles (desodorantes, protector solar, pintura, etc.)

Perfumes

Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.

Sombrillas o paraguas

Líquido para vaporizadores

Flyers con publicidad

Binoculares

Puedes ver más detalles en el app del evento.

