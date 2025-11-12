Han pasado 15 años desde que el Corona Capital anunció su primer cartel con Pixies, Echo & the Bunnymen e Interpol como números estelares. Hoy, convertido en uno de los eventos más grandes en la Ciudad de México, se alista para darle la bienvenida a más de 200 mil personas en su edición 2025, que arrancará este viernes 14 de noviembre y que se extenderá durante tres días cargados de música.
Conocido por su estilo de música indie en inglés, el evento contará con estrellas como la estadounidense Chappell Roan y la banda Foo Fighters, así como actos de los islandeses Of Monsters and Men y los británicos James, que acaban de presentarse en América del Sur en países como Perú y Brasil.
En esta nota te contamos todo lo que debes saber si asistes este fin de semana al festival.
Horarios oficiales del Corona Capital
- Viernes 14 de noviembre
El festival iniciará teniendo como estelares a Foo Fighters y Franz Ferdinand en el escenario Corona. También estarán ese día Queens of the Stone Age y Garbage en el escenario Doritos.
- Sábado 15 de noviembre
En la segunda fecha estarán artistas como Aurora, Marina y Alabama Shakes. La estadounidense Chappell Roan será el gran cierre de la fecha.
- Domingo 16 de noviembre
Para la fecha de cierre estarán presentes artistas como Deftones, Weezer, AFI y James. El gran cierre del evento será con la banda Linkin Park.
¿Cómo llegar?
El festival Corona Capital se realizará en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.
El autódromo está ubicado en la alcaldía Iztacalco sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. Estas son las alternativas para llegar utilizando transporte público:
- En Metro: las estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café). Estas líneas hacen la ruta de Pantitlán a Tacubaya, cuyas estaciones se encuentran a cinco minutos caminando.
- En Metrobús: debes bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), que va de Tepalcates a Tacubaya. Desde esta estación deberás caminar por la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.
- En Trolebús: deberás descender en la Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec. Deberás caminar luego por poco más de 10 minutos.
El festival también cuenta con una oferta de traslado. Que realiza rutas de ida y vuelta a Mundo E, Condesa, Interlomas, Galerías Coapa, Santa Fe, Perisur, Plaza Lindavista y Parque de los venados. Puedes adquirir los tickets en esta web.
Si vas en auto propio, puedes consultar aquí los puntos de parqueo oficial.
Objetos permitidos
Estos son los objetos con los que podrás ingresar al evento:
- Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.
- Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)
- Celulares
- Cangureras
- Lentes de sol y sombreros
- Tapones de oído
- Pomada de labios y lipgloss cerrado
- Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado
- Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles
- Paquetes de chicles cerrado
- Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)
- Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)
- Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)
- Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles
- Bloqueador solar en crema
- Botellas de plástico reciclable no mayores a 1L (Vacías a la entrada)
- Baterías recargables de celular.
Objetos prohibidos
Estos son objetos con los que no se podrá ingresar:
- Sustancias ilegales
- Drogas o parafernalia de drogas
- Mascotas
- Máquinas que dan masajes o masajeadores
- Rayos láser o cornetas
- Cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores
- Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles
- Guantes de LED
- Chupones
- Gotas para los ojos
- Medicamentos de venta libre
- Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)
- Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras
- Plumones, plumas o pintura en lata
- Cadenas largas o joyería con picos
- Calcomanías, volantes u otra publicidad
- Pelotas o Frisbees
- Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas
- Odres, Bota bags o anforitas
- Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm
- Peluches
- Paquetes de cigarros abiertos
- Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)
- Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)
- Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.)
- Aerosoles (desodorantes, protector solar, pintura, etc.)
- Perfumes
- Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.
- Sombrillas o paraguas
- Líquido para vaporizadores
- Flyers con publicidad
- Binoculares
Puedes ver más detalles en el app del evento.
