Festival de Coachella no se celebrará en 2020 por pandemia de COVID-19 Coachella se iba a celebrar en abril y fue aplazado hasta octubre para intentar sortear la pandemia. Este año contaban con Rage Against the Machine, Frank Ocean y Travis Scott como cabezas de cartel.

En esta foto de archivo, tomada el 14 de abril de 2019, las personas asisten al festival de música de Coachella, en Indio, California. Los festivales de música 2020 Coachella y Stagecoach se cancelaron después de posponerse inicialmente a octubre de 2020. (VALERIE MACON/AFP)