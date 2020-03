Todos tenemos una pila de libros que hemos comprado a lo largo de los años, hemos puesto en el escritorio o en la biblioteca y que nos prometemos a nosotros mismos que son “para un día de estos, cuando tenga tiempo”. Bueno, si algo nos ha dejado la cuarentena preventiva por el coronavirus es tiempo de sobra, desde esas pausas en medio del teletrabajo hasta esos fines de semana solitarios. Y, si todo lo que necesita para empezar a ojear las páginas pendientes es un empujón, nosotros tenemos el impulso perfecto: la música .

Esta no es solo otra playlist llena de música clásica al azar, las mismas melodías de Beethoven y Mozart que salen en comerciales y hasta carritos de helado. Por el contrario, esta playlist es una colección bien curada que reúne tanto talento como las mejores melodías para seguir, al ritmo de las notas, cada una de las palabras. En ese primer aspecto, aquí puede encontrar a artistas y compositores de renombre internacional como Lang Lang, un virtuoso del piano que ha dado vida propia a piezas de artistas contemporáneos de oriente; artistas como Martha Argerich, la intérprete argentina que puede hacer sonar una melodía de clásicos como Chopin como nadie más.

También hay compositores clásicos como Johann Sebastian Bach y Maurice Ravel, encontrándose ante las obras de músicos contemporáneos y atrevidos como Alexandre Desplat (el ganador del premio Óscar y creador de soundtracks como The Grand Budapest Hotel y The shape of water) y Max Richter (un músico de entrenamiento clásico pero que se atreve a explorar en estilos alternativos y minimalistas) y Rachel Grimes (una de las pianistas y compositoras más prominentes).

Le garantizamos que las piezas, que se debaten entre lo reconfortante y familiar y aquellas melodías que se sienten nuevas y que no dejan de sorprendernos a cada momento, son exactamente lo que necesita para pasar las páginas al compás de cada movimiento, a leer al ritmo de cada tecla.

