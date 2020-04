El grupo Bareto usó sus redes sociales para difundir “Guárdate”, una canción realizada en plena cuarentena que habla de la importancia de quedarse en casa y de hacerle frente al coronavirus (COVID-19) con acciones tan simples como lavarse las manos.

A ritmo de cumbia, la agrupación le habla a sus seguidores y al público en general que podemos salir de este problema si nos unimos todos.

Adam Schlesinger, bajista de “Fountains of Wayne”, falleció por complicaciones del coronavirus a los 52 años

Reik ofrecerá un Live Session en YouTube durante cuarentena

“Guárdate. Ya sabes... quédate en casa y cántala con nosotros”, fue la leyenda que acompañó al video donde vemos a la agrupación interpretando su nuevo tema.

“Guárdate, este enemigo no se ve. No se ve, pero contagia, parece un resfrío, no te metas en un lío, mejor quédate en tu casa. En mi casa me voy a quedar, en familia voy a compartir y por Dios que respeten, que se queden en casa. Hoy nos guardamos, agua y jabón. Y por Dios que respeten, que no nos cuesta nada, si le ganamos con precaución. ¡Perú campeón!”, dice la canción, compuesta por el guitarrista Rolando Gallardo.

El clip cuenta con casi 2 mil reproducciones y un sinfín de comentarios, donde sus fanáticos se han mostrado emocionados con la nueva composición. “Lo máximo Bareto”, “Son unos genios. Qué Dios los bendiga”, “Qué bonito. Los mejores siempre”, “Bravazo”, son algunos mensajes que se lee en los comentarios.

