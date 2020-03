La conductora de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo, alarmó a sus miles de seguidores de Instagram luego que revelara que sufrió una fuerte intoxicación que provocó que la parte derecha de su rostro se hinche.

A través de sus Stories de Instagram, Pinedo mostró parte de su rostro afectado por las consecuencias de la intoxicación.

“No parece tanto ¿ya? Pero sí estoy mejor. Estaba horrible, parecía Shrek. Ahora se me quedó esta partecita que está inflamada. Parece que me hubiera comido todo en la cuarentena, pero no es eso, me intoxiqué”, dijo Jazmín en un video publicado en su red social..

La popular ‘chinita’ señaló que no sabe por qué se intoxicó, motivo por el cual visitará al médico cuando acaba la cuarentena. “Aún no sé exactamente (qué pasó), tengo que visitar al alergista cuando todo pase para saber por qué me dio este cuadro tan fuerte”, enfatizó.

Para tranquilidad de sus miles de seguidores, la figura de América Televisión contó que se encuentra mucho mejor y que ya tiene el rostro desinflamado. Cabe precisar que, Jazmín Pinedo se encuentra acatando la cuarentena impuesta por el Gobierno peruano junto a su pequeña hija Khaleesi.

