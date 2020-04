Los miembros del grupo estadounidense Fountains of Wayne, cuyo cofundador Adam Schlesinger murió recientemente con coronavirus, anunciaron este lunes que se reunirán de forma especial como tributo a su fallecido compañero y señalaron que participarán en un evento benéfico contra la pandemia.

“En homenaje a Adam, tocaremos con Sharon Van Etten en ‘Jersey 4 Jersey’”, adelantó la banda de power pop en su cuenta de Twitter.

Fountains of Wayne se unirá de esta forma a este evento virtual que se celebrará el miércoles 22 de abril y en el que Bruce Springsteen, Bon Jovi, Tony Bennett, Whoopi Goldberg, Halsey, Danny DeVito, SZA y otras figuras del espectáculo relacionadas con Nueva Jersey (EE.UU.) recaudarán fondos para la lucha contra el coronavirus en este estado, uno de los más afectados del país.

“Nueva Jersey ha sido golpeado de forma especialmente dura por el coronavirus”, dijo Springsteen la semana pasada en la cadena ABC. “Y la gente de Nueva Jersey siempre ha dado un paso al frente en los tiempos difíciles”, añadió “The Boss”.

El concierto ha sido planeado por el Fondo de Ayuda contra la Pandemia en Nueva Jersey (NJPRF, por sus siglas en inglés), que está organizando la asistencia a las personas más vulnerables por el coronavirus en este estado.

In honor of Adam, we will be performing with @sharonvanetten as part of @nj_prf's JERSEY 4 JERSEY, a benefit show raising funds to fight the impact of COVID-19. The concert airs this Wednesday at 7PM ET, more info: https://t.co/MWvyWYjZPr — Fountains of Wayne (@fountainsofwayn) April 20, 2020

Esta será la primera actuación de Fountains of Wayne desde 2013. Su último disco en el mercado fue “Sky Full of Holes” (2011).

Schlesinger, que murió el 1 de abril a los 52 años, fundó la banda junto a Chris Collingwood en la década de los años 90.

Con un sonido que recuperaba la energía del power pop y la new wave y con unas letras entre satíricas y sentimentales, Schlesinger al bajo y Collingwood como cantante reclutaron al guitarrista Jody Porter y al batería Brian Young para debutar en 1996 con el álbum "Fountains of Wayne".

"Utopia Parkway" (1999) supuso un nuevo paso adelante de una banda que alcanzó su cima con "Welcome Interstate Managers" (2003), un disco que incluía el exitoso y pegadizo single "Stacy's Mom" con el que fueron candidatos al Grammy a mejor actuación de pop de un dúo o grupo.

Schlesinger también fue integrante de las bandas Ivy y Tinted Windows, aunque otra faceta muy importante de su trayectoria fue la composición para cine y televisión.

Por ejemplo, el artista fue candidato al Óscar a la mejor canción original por "That Thing You Do!", el tema principal de la película musical "That Thing You Do!" (1996) que dirigió y protagonizó Tom Hanks.

Además, Schlesinger se llevó tres Emmy como compositor (uno por la serie “Crazy Ex-Girlfriend” y dos por las galas de los premios Tony), ganó un Grammy al mejor álbum de comedia por su labor en “A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!”, y también dejó su huella en las bandas sonoras de películas como “Music and Lyrics” (2007) y “Damsels in Distress” (2011).

