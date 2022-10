Abbey Road (The Beatles), In the Court of the Crimson King (King Crimson), Tommy (The Who), Space Oddity (David Bowie), Clouds (Joni Mitchell), Ummagumma (Pink Floyd), The Soft Parade (The Doors), Volunteers (Jefferson Airplane), Let it Bleed (The Rolling Stones), Hot Rats (Frank Zappa), Led Zeppelin, The Velvet Underground, The Stooges, The Band y sus discos epónimos, aparecieron todos en 1969. Para aquel momento, una banda de jóvenes de El Cerrito, California que acababa de sacar su segundo LP, mezclaba ya su nombre entre ellos y se consideraba entre los artistas más importantes de los Estados Unidos, mientras empezaba a conocer la fama internacional.

Aquellos discos que giraban alrededor de ellos en esos años eran rock de diverso tipo, sabor y proyección, parte del riquísimo panorama de una época en la que parecía recién estarse inventando el mundo y poniéndole nombre a las cosas, mientras miles de jóvenes vivían un delirio sicodélico y concreto en la soñada Era de Acuario que vio el esplendor de la cultura hippie y la reformulación del sueño americano. De entre las muchas bandas que agitaban la escena, Creedence Clearwater Revival –“CCR”- destacó gracias a su particular sonido, influenciado por blues seminal, folk sureño, country rasposo, picante rockabilly y el espíritu superior de los agrestes pantanos de Louisiana, aunque entonces ninguno de sus integrantes conociera esos confines a los que tanto les debe la música americana contemporánea. Llevaban en la sangre, sin embargo, la rabia vibrante de la ciénaga. El sello indiscutible se lo otorgó la voz de John Fogerty, un soñador del rock que contempló la llegada de los Beatles a Estados Unidos en 1964 como quien vive una experiencia epifánica. Decidió que quería que su banda llegara tan lejos como ellos, y lo quería pronto. Tras algunos años de inestabilidad, el servicio militar obligatorio y varios cambios de nombre hasta consolidar el definitivo CCR, emprendieron un camino de éxitos y expansión musical que los llevaría a uno de sus puntos más altos, cuando se presentaron en el Royal Albert Hall de Londres en abril de 1970. El mundo aún no se recuperaba de la separación de los Beatles, anunciada esa misma semana, justo cuando los americanos les devolvían la visita. El documental “Travelin´ Band” cuenta la ruta que los llevó hasta allí, que es también la ruta que cualquier joven que sueña con ser una estrella de rock podría haber recorrido. En sus letras, actitud y normalidad entre tanto colega rockstar, CC Revival hacía que esos muchachos se sintieran auténticamente representados.





Guitarras afiladas

El año del señor 1969 no fue solo clave para John (voz) y Tom Fogerty (guitarra), Stu Cook (bajo) y Doug Clifford (batería), sino para la historia del rock en general. Fue quizás también la cúspide de un sentimiento general que sería parte protagónica del movimiento contracultural que se manifestaba a través de una nueva literatura, un nuevo cine, una nueva música y, por supuesto, de las protestas sociales que trasformaron su país. Para algunos fue el comienzo de algo. Para otros, el final. En 1968 lanzaron su primer álbum, en el que la banda presenta también su nuevo nombre, tras llamarse The Blue Velvets o The Golliwogs, y deja dos temas para la eternidad: I Put a Spell on You y Susie Q, versiones de dos clásicos de los años 50, interpretados, respectivamente, por dos artistas que admiraban, Screamin´Jay Hawkins y Dale Hawkins. Sin embargo, no fue hasta su álbum publicado en enero de 1969, Born on the Bayou, cuando consiguieron el sonido definitivo que los convertiría en uno de los números en vivo más sólidos del rock.

Sin embargo, a pesar de que el nombre del disco y su sonido nos remiten a la geografía de Luisiana vinculada al río Misisipi, los CC Revival tardaron un poco en llegar a esa zona del país, mientras se consolidaban en Los Angeles y San Francisco y se convertían en una de las bandas más importantes de Norteamérica, llenando escenarios en Salt Lake City, Chicago, Honolulu, Minneapolis, Portland, Fort Lauderdale, Detroit, Dallas o Nueva York. Fueron convocados, pocos meses después, al festival más célebre de aquella época, Woodstock. Sin embargo, tras algunos inconvenientes, la performance de la banda no fue finalmente incluida en la versión original del documental sobre el evento que obtuvo el Oscar de 1971 en su categoría.

Born on the Bayou y Proud Mary son dos de las canciones más recordadas de aquel álbum que sería el primero de los 3 que lanzarían ese año. De hecho, Proud Mary fue considerada, casi desde su gestación, como una de las mejores composiciones que John Fogerty realizó durante sus años al frente del grupo. Alcanzó el # 2 en las listas Billboard y es, hasta hoy, una de las más versionadas de CC Revival, pues más de 100 artistas le han puesto también su voz y estilo. El mismo Bob Dylan la consideró una de sus favoritas de aquel año. La primera semana de agosto de 1969, poco antes de su presentación en Woodstock, lanzaron al mercado el LP Green River, que tendría entre sus principales éxitos el tema epónimo, además de Wrote a Song for Everyone, Lodi o Bad Moon Rising, que significaría su primer número 1 en Inglaterra y, casi 50 años más tarde, sería “versionado” por la hinchada argentina en la Copa del Mundo 2014 como “Brasil, decime qué se siente”.

Agotadoras e infructuosas negociaciones y otros problemas legales ocasionaron que su aparición en Woodstock no pudiera verse en video durante décadas. Al parecer, la incomodidad de John Fogerty con la performance fue decisiva para ello. Habían esperado por horas la tardanza e Grateful Dead y el posterior alargue exagerado de su set tras consumir todos incalculables dosis de LSD. Curiosamente, los Dead o The Band, también insatisfechos con sus actuaciones en el festival, tampoco aparecieron en la primera versión del documental “Woodstock, 3 días de paz y música”. Por eso, muchos no recuerdan –o ni siquiera saben- que hace 53 años tocaron allí y fueron parte importante de la historia del rock.

“Para mí, esta gira demuestra que, 15 años después, al rock and roll se le debería tomar más en serio”, dice en el documental Stu Cook. En Travelin´ Band, los cuatro miembros del grupo, con un look sobrio y sencillo, alejados de la colorida parafernalia de muchos de sus coetáneos, hablan con absoluta naturalidad sobre su momento como banda, el camino recorrido, la libertad allí encontrada o su impresión sobre su primera gira europea, que se detuvo en ciudades como Rotterdam, Essen, Estocolmo, Copenhague, Berlín, Paris o Londres. Sus grandes momentos allí fueron el 14 y 15 de abril en el Royal Albert Hall, donde también se presentaron Cream o Jimi Hendrix, cuando recibieron una ovación de pie de más de 15 minutos. Estas imágenes marcan íntegramente la segunda parte del documental de Netflix que cuenta con imágenes inéditas, entrevistas, apariciones televisivas y videos caseros grabados por ellos mismos. Un material que no había sido visto hasta ahora y que es narrado con solvencia por el actor Jeff Bridges.

(Foto: Netflix)

“En Rotterdam tuvieron la misma reacción que en Oakland, Los Angeles y Omaha. Algo está pasando”, agregaba Stu Cook en sus declaraciones del documental. Él y sus compañeros empezaban a entender que el rock era un lenguaje universal.





¿Dónde está CC Revival?

En el periodo subsiguiente, CC Revival lanzaría discos como Willy and the Poor Boys (1969), Cosmo’s Factory (1970), Pendulum (1970) o Mardi Gras (1972), que tuvieron dispar recepción entre críticos y seguidores, pero nos dejaron temas como Down on the Corner, Cotton Fields, Fortunate Son –una de la mejores canciones contra el reclutamiento militar para Vietnam-, Midnight Special, Travelin´ Band, Up Around the Bend, I Heard It Through the Grapevine, Molina, Hey Tonight, Someday Never Comes, Sweet Hitch-Hiker o la imperecedera Have You Ever Seen The Rain? Es precisamente de esta canción de la que Juan Gabriel haría un sorprendente cover para “Quiero Creedence”, el tributo latino dedicado a la banda californiana. “Gracias al sol” fue uno de los últimos lanzamientos en vida del divo mexicano. Cuando falleció, el propio John Fogerty reconoció su talento, lo consideró una leyenda y confesó que “amaba” la versión realizada por él en español.

Más de 50 años después de aquellos años maravillosos, los CC Revival encontraron recientemente una paz que no tenían desde principios de los 70, cuando los líos internos alejaron, primero, a Tom, hermano de John, y luego a Stu Cook y Doug Clifford. Tom falleció en 1990, sin amistarse nunca con su hermano. Solo hubo dos excepciones: una presentación privada en la boda de Tom, en 1980, y una reunión fugaz por un reencuentro de promoción de su escuela, en 1983.

John Fogerty furante un concierto en The Ziggo Dome de Amsterdam en 2017. (Foto: Paul Bergen / ANP / AFP) / PAUL BERGEN

Stu y Doug mantuvieron con John pugnas por las regalías de los temas y en cuanto al legado del grupo. De hecho, formaron su propia banda, Creedence Clearwater Revisited, para poder interpretar en giras lo mejor de su repertorio. Uno de los momentos más tensos, sin embargo, se vivió en 1993, cuando la banda ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame. John Fogerty se negó a aparecer junto a Cook y Clifford y lo hizo, por el contrario, junto con Bruce Springsteen y Robbie Robertson de The Band quien, curiosamente tuvo también problemas con sus compañeros de banda. El de Fogerty fue un grave desplante que solo echaría más sal a las heridas. “¿Cómo le das la mano a una serpiente de cascabel?”, dijo Fogerty alguna vez sobre si existía comunicación con sus ex compañeros. Parece que él sabe algo que nosotros no. El ex vocalista tendría, eso sí, la carrera solista más exitosa entre los 3 miembros sobrevivientes, todos hoy septuagenarios.

Sin embargo, en agosto del 2020, Stu Cook aseguró en una entrevista a ABC que habían llegado a acuerdos que, al fin, cerraban sus disputas y eran beneficiosos para los 3 sobrevivientes de CC Revival. Eso sí, el pacto es solo en un ámbito. “Tenemos una relación comercial hoy”, ha dicho Doug Clifford. “Pero nadie está invitando a nadie a cenar”.

“¿Sientes que la banda va en la dirección que quieres?”, le preguntan a John Fogerty en el documental. “Sí, pero no a la velocidad que quiero”, dice él. Era 1970. La banda permaneció junta solo 2 años más. Quizás hoy, Fogerty sí está a la velocidad que necesita. Como el protagonista de Old Man Down The Road, uno de los temas emblemáticos de su carrera solista, avanza porque toma el trueno de la montaña y el relámpago del cielo.