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Resumen

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Antes de ser Raphael, antes de los teatros llenos, de los discos de oro, de los Festivales de Eurovisión, de América Latina rendida a sus pies y de ese nombre artístico escrito con “ph” como una marca de eternidad, fue un niño llamado Miguel Rafael Martos Sánchez. Nació en Linares. Su madre era ama de casa; su padre, albañil. En la España dura de la posguerra, la música apareció en su vida casi como un refugio.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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