“Criollas”: Voces femeninas se reúnen para un espectáculo que celebra el criollismo peruano

Por Redacción EC

El Centro de Convenciones de Surco será escenario de “Criollas”, un espectáculo que reunirá por primera vez a cuatro voces femeninas de distintas generaciones del criollismo peruano. La cita será el 12 de marzo, en un formato inédito que, apuesta por la armonía vocal, los dúos y el canto colectivo.

