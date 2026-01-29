“Criollas”: Voces femeninas se reúnen para un espectáculo que celebra el criollismo peruano

El Centro de Convenciones de Surco será escenario de “Criollas”, un espectáculo que reunirá por primera vez a cuatro voces femeninas de distintas generaciones del criollismo peruano. La cita será el 12 de marzo, en un formato inédito que, apuesta por la armonía vocal, los dúos y el canto colectivo.

Producido por Los Bachiches, asociación sin fines de lucro dedicada a la difusión de la cultura criolla, el show contará con 20 artistas en escena y busca visibilizar la diversidad de estilos, trayectorias y orígenes que conviven dentro del género. La propuesta pone en primer plano la excelencia vocal como eje central del espectáculo.

Las protagonistas de “Criollas” son Verna Blue, Mariella Fonseca, María del Carmen Padilla y Sonia Valderrama, intérpretes que representan distintos caminos dentro del criollismo.

Voces femeninas se reúnen para un espectáculo que celebra el criollismo peruano. (Foto: Instagram)

Desde la jarana limeña y los centros musicales hasta escenarios folclóricos de proyección internacional, las cuatro artistas comparten una identidad marcada por voces potentes y propuestas renovadoras.

“Este proyecto nació para ofrecer una producción de altura que permita mostrar algo poco frecuente en el género: cuatro voces que se encuentran y dialogan en armonía”, señala Coco Llaque, productor general de Los Bachiches.

Verna Blue, fundadora del colectivo Cantoras de Jarana, destaca por su trabajo en la reivindicación del rol femenino en la marinera limeña. Mariella Fonseca, hija de la recordada Rosa Guzmán, ha sido reconocida como una de las nuevas voces melódicas del criollismo contemporáneo, mientras que María del Carmen Padilla es solista del Ballet Folclórico Nacional del Perú, con amplia trayectoria internacional.

Sonia Valderrama, una de las voces más representativas del canto de jarana, suma a este proyecto su reciente producción musical, que incluye el tondero “De Chiclayo al Vaticano” y el vals “Ese Perú”.