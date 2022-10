Ser innovador en la industria musical significa lanzarse a un abismo de posibilidades, pues podría resultar en fracaso o en un éxito rotundo, y eso Agapornis lo sabe muy bien. Hasta hace algunos años, el término cumbia pop no existía dentro del repertorio de géneros musicales, ya que no calzaba dentro de los parámetros de ninguno de estos estilos, lo que también lo llevaba a recibir críticas de los más puristas del rubro. Hoy, podríamos buscar absolutamente cualquier canción que se nos ocurra, y encontraríamos una divertida versión en este particular ritmo.

Adoptando el nombre de un ave exótica perteneciente a los loros tropicales africanos, este grupo de amigos de La Plata Rugby Club del ‘89 empezó su trayectoria musical de forma autodidacta, tocando únicamente por diversión al concluir sus partidos deportivos. Al poco tiempo, comenzaron a crear diversos covers de canciones de pop y rock, entre los que se encuentran las populares “Someone Like You” o “Persiana Americana”. A partir de allí, el resto es historia, pues actualmente cuentan 7 álbumes de estudio y más de 408 millones de vistas en YouTube.

— ¿Cómo surgió el nombre Agapornis, al ser tan particular?

El agapornis es una especie de lorito, y la particularidad que tiene esta ave es que también se les llama “inseparables”, puesto que si uno lo cría desde pequeño sin ninguna pareja de su misma especie, va a generar un vínculo irrompible con su dueño; no pudiéndose regalar el pájaro a nadie, así se quisiera. Entonces, uno de los chicos de la banda en ese momento tenía un agapornis de mascota, y como lo tenía que llevar a todos lados siempre se encontraba en su hombro. Justo por esos tiempos sabíamos que ya era hora de formar un grupo, y para eso necesitábamos un nombre. Al ver al agapornis colgado de nuestro amigo, uno de los chicos –en broma– mencionó “por qué no nos llamamos agapornis, que habla de no separarse y conocerse durante toda una vida”. Precisamente como de alguna manera era nuestra historia, nos quedamos con el nombre. Tal vez si hubiéramos sabido que la banda iba a repercutir tanto, lo hubiéramos pensado un poco más –ríe–.

— Comenzaron haciendo covers musicales, convirtiéndolos a cumbia, como “Someone Like You” o “Persiana Americana”, ¿desde un principio la reacción del público fue polarizada?

Había de todo, pero como siempre estaban las críticas negativas que, por desgracia, para nosotros venían de los ambos lados. Por ejemplo, nosotros hicimos “Persiana Americana” de Soda Stereo, y en consecuencia los fanáticos del rock decían que era un crimen que hagamos esa versión, arruinándola por completo. Y por otro lado, los más puristas de la cumbia no nos consideraban como parte del género tampoco. La verdad es que realmente nosotros no respetamos la cumbia tradicional, simplemente eran melodías que nos salían en ese momento.

— Entonces, ¿dónde encajaban ustedes?

No teníamos empatía con ningún género, nuestra empatía simplemente era con la gente que le gustaban nuestros covers, porque a ellos no les importaba si era cumbia, rock o pop. Lo único que les interesaba era que eran versiones divertidas de canciones conocidas que podían bailar. Volviendo al ejemplo de “Persiana Americana”, quizás en su formato original uno lo escucha en su casa, o en el auto, pero no para bailar. Entonces, poder escucharla en otro contexto, para nosotros era darle otra variable a esa misma obra de arte, sin ánimos de ofender a nadie.

— ¿Consideran que se ha originado un boom de la cumbia pop?

De hecho, el término cumbia pop se nos ocurrió justamente en ese tipo de entrevistas en las que nos mencionaban las críticas que recibíamos de los otros géneros, pudiendo realizar nuestras propias reglas a partir de allí. Con el pasar del tiempo, no caímos en cuenta de la dimensión con la que esto iba a traspasar. Empezamos a ver que en certámenes importantes de baile de Argentina, una categoría era la cumbia pop, como un género musical establecido. Como resultado de esto, también aparecieron las bandas Rombai y Marama, quienes también cometían nuestro mismo “error” musical: ese compás muy característico, distinto al de la cumbia tradicional, previamente considerado una equivocación para el género.

— Ahora que vienen al Perú este 31 de octubre, ¿cuáles son las similitudes o diferencias que encuentran entre la cumbia peruana y argentina?

Quizás la cumbia peruana es un poco más tradicional, esto lo notamos al realizar una colaboración con los Hermanos Yaipén. Creemos que se parece mucho a la cumbia de Santa Fe, Argentina; una provincia en la que este género siempre ha estado muy presente. De allí proviene una cumbia relativamente universal que se replicó en varios países de Latinoamérica, incluido el Perú.

— ¿Se podían identificar con el contenido de las letras de la cumbia peruana?

Nosotros generamos un vínculo con cualquier género que no sea mal intencionado. En nuestros inicios nos alejamos un poco –al hacer covers y componer– de las cumbias argentinas que tenían un contenido lírico que resaltaba faltas de respeto en general, ya sea la cosificación de la mujer o la apología al delito. Entonces, quizás a partir de allí generamos más rispidez en nuestro nexo con los cumbieros en general, pero lo cierto es que a nosotros cualquier género musical –cumbia peruana, colombiana, reggaetón– que se haga con criterio y ganas de divertir, nos parece buenísimo.

— ¿Cuáles son sus expectativas sobre un público fanático de la cumbia, como el peruano?

Hemos estado en tres o cuatro oportunidades en el Perú, y todas esas veces nos hemos divertido muchísimo, ya que también tocamos en fiestas grandes. Sabemos que ahora vamos a una celebración igual de considerable que vuelve a realizarse después de varios años, entonces estamos con bastante entusiasmo.

— Ya que recientemente cuentan con una adición a la banda. ¿Cómo se han adaptado a los conciertos con su nueva integrante Aldana Masset, como voz femenina?

Aldana contribuye con una cuestión muy importante de frescura. Hace once años que estamos en la banda, hemos hecho giras juntos y compartido demasiado tiempo desde el comienzo. Al estar tan mimetizados, el hecho de que ingrese una figura femenina que se adapte muy rápido a nosotros, nos proporciona ideas que podrían descolocarnos en un principio, pero que al final terminamos aceptando, puesto que nos aporta desde una visión artística más juvenil.