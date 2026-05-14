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Más de 100 artistas participarán en la tercera edición del Festival Cultura Conera, que se realizará el 16 y 17 de mayo en el Parque de las Guitarras, en Comas, con ingreso gratuito.
Más de 100 artistas participarán en la tercera edición del Festival Cultura Conera, que se realizará el 16 y 17 de mayo en el Parque de las Guitarras, en Comas, con ingreso gratuito.
Por Redacción EC

El norte de Lima vuelve a levantar su propia escena cultural. Más de 100 artistas participarán en la tercera edición del Festival Cultura Conera, que se realizará el 16 y 17 de mayo en el Parque de las Guitarras, en Comas. El evento gratuito reunirá conciertos, teatro, cine independiente, feria de emprendimientos y talleres abiertos, consolidándose como una de las principales plataformas autogestionadas de Lima Norte.

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