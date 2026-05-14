El norte de Lima vuelve a levantar su propia escena cultural. Más de 100 artistas participarán en la tercera edición del Festival Cultura Conera, que se realizará el 16 y 17 de mayo en el Parque de las Guitarras, en Comas. El evento gratuito reunirá conciertos, teatro, cine independiente, feria de emprendimientos y talleres abiertos, consolidándose como una de las principales plataformas autogestionadas de Lima Norte.

Impulsado por el Colectivo Cultura Conera, el festival busca fortalecer la vida comunitaria a través del arte y descentralizar la oferta cultural de la capital. José Rodríguez Chincha, gestor y fundador del proyecto, destacó que esta edición cuenta con el respaldo de la Asociación Cultural y Educativa Sol de Medianoche, además de colectivos audiovisuales como Ocho Nortes y Cinepiola. Según explicó, el objetivo es integrar a distintos distritos de Lima Norte en torno a espacios culturales accesibles y con identidad barrial.

La Escuela de Gestores “Al Borde”, impulsada por Cultura Conera y apoyada por el Ministerio de Cultura, busca formar nuevos mediadores culturales en los barrios de Lima Norte. (Foto: Difusión)

La programación incluye música en vivo, proyecciones audiovisuales al aire libre, teatro y una feria creativa con emprendedores, publicaciones independientes y gastronomía. Entre los artistas invitados destacan propuestas de rock, hip hop, reggae, folklore y cumbia, reflejando la diversidad artística de la zona. Además, cerca del 80 % de participantes provienen de Lima Norte, reforzando el enfoque territorial del encuentro.

Uno de los principales anuncios de esta edición es la creación de la Escuela de Gestores “Al Borde”, considerada la primera escuela de formación cultural de Lima Norte. El proyecto, dirigido por Michelle Rodríguez, fue posible gracias a los Estímulos Económicos para la Cultura del Ministerio de Cultura. Trece participantes fueron seleccionados para recibir herramientas y capacitación orientadas al desarrollo de proyectos culturales en barrios periféricos. “No es lo mismo gestionar cultura en distritos donde ya existe un circuito consolidado que hacerlo desde los conos. Lo que buscamos es crear nuevos espacios desde nuestras propias realidades”, señaló Rodríguez.