Cyndi Lauper anunció este lunes que se retirará de los escenarios con una gira de despedida por Norteamérica titulada ‘Girls Just Wanna Have Fun’, informó la empresa de entretenimiento Live Nation.

La cantante, de 70 años, tiene pensando recorrer 23 ciudades durante el otoño, empezando el 18 de octubre en Montreal (Canadá), pasando por Nueva York el 30 de octubre, Los Ángeles el 23 de noviembre, entre otros lugares, y cerrar el 5 de diciembre en Chicago.

El anuncio de la gira se da en el marco del estreno del documental ‘Let the Canary Sing’, dirigido por Allison Ellwood, que sigue la carrera de la cantante desde los inicios y que comenzará a proyectarse en Paramount+ en EE.UU. y Canadá a partir del martes.

Antes del estreno en el Teatro Chino TCL de Hollywood, Lauper participará en una ceremonia de grabado de manos en el mismo recinto.

El miércoles, aparecerá en el programa ‘Jimmy Kimmel Live!’ en el que se prevé que aborde su retiro y las impresiones sobre el documental que vio la luz por primera vez en el festival de Tribeca el año pasado.

Cyndi Lauper (Nueva York, 1953) tuvo sus inicios en la industria musical con Blue Angel, una banda de retro-rockabilly popular entre los bares de Nueva York.

La cantante saltó a la fama con su álbum ‘She’s So Unusual’, en 1983, del que se desprendió el sencillo ‘Girls Just Wanna Have Fun’, que gracias a su rebeldía y extravagancia se convirtió en un himno feminista y posicionó a Lauper como icono pop de la década de los ochenta.

Con información de EFE