Daddy Yankee: “Dura” logró la máxima mención en cuanto a reproducciones digitales

Daddy Yankee obtuvo disco de Oro, Platino y Multiplatino por las reproducciones digitales en Estados Unidos gracias a su canción “Dura” con la cual alcanzó la máxima certificación de la Asociación de Industrias Discográficas de Estados Unidos.

"Dura" cuenta con más de 1.000.000.000 de reproducciones en su canal de YouTube desde su lanzamiento a inicios de año; asimismo, en las plataformas digitales, el sencillo sobrepasa los 2.000.000.000 de streaming.

Además, ha logrado obtener la primera posición en diversos países, entre ellos, México, España, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay.

Como si fuera poco, el Dura Challenge logró ser un éxito mundial, ya que puso a bailar a más de uno de los seguidores de Daddy Yankee al ritmo de su canción.

"Siempre me he retado a mí mismo. 'Dura' me ha dado la oportunidad de reconfirmar que en el reto del día a día está el éxito. Agradezco a mis fans todo su respaldo, me emociona mucho ver como esta canción ustedes la han convertido en un fenómeno. Gracias, esa es la palabra que mejor describe mi sentir", expresó Daddy Yankee, en un comunicado.

"Dura" alcanzó ser triple disco platino en España, Chile, Argentina y Colombia; mientras en Canadá, Suiza y Portugal logró ser disco de Oro.

Nombrado como uno de los hispanos más influyentes del mundo tanto por CNN como por la prestigiosa revista Time, el artista Daddy Yankee ha vendido más de 17 millones de álbumes y tiene más de 60 millones de seguidores entres todas sus redes sociales.

En el verano de 2017, el intérprete y productor urbano fue declarado el primer artista latino en llegar al puesto número 1 en Spotify.

