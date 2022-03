Daddy Yankee está acostumbrado a hacer gritar de alegría a su audiencia, pero su último anuncio los dejó en silencio. Y es que el cantante puertorriqueño anunció este 20 de marzo su retiro en un video donde el autor de “Gasolina” parecía indicar que se estaba quedando sin combustible tras más de tres décadas de carrera y que a partir de ahora quería disfrutar de un ritmo de vida más “Despacito”.

“ Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta ”, afirmó Ramón Ayala Rodríguez, verdadero nombre del músico. “Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado.”

Pero fiel a su estilo, Daddy Yankee no apagará el micrófono silenciosamente, sino que lo hará en el escenario en una gira mundial, la apropiadamente llamada “La Última Vuelta World Tour”, que comenzará el próximo 10 de agosto en Portland, Oregon y que llegará a la capital peruana el próximo 18 de octubre.

¡Confirmado! Lima será uno de los destinos de 'La última vuelta World Tour’, del legendario reggaetonero Daddy Yankee. (Foto: MASTERLIVE)

Además, ‘El Jefe’ también anunció la salida de un último álbum, el primero en una década, titulado “Legendaddy”, el cuál ha prometido que será el mejor de su carrera. “Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. ‘Legendaddy’ es lucha, es fiesta, es guerra, romance”, señaló el cantante.

Durante su mensaje de despedida, el llamado ‘rey del reggaetón’ también se refirió al impacto que tuvo en la popularización de este género musical y expresó su aprecio a sus millones de seguidores por su apoyo a lo largo de los años.

“Este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo ”, afirmó.

El cantante que quería ser beisbolista

Ramón Ayala nació un 3 de febrero de 1977 en Río Piedras, un distrito de la capital puertorriqueña San Juan. De orígenes humildes, el futuro artista pasó su infancia en Villa Kennedy, un complejo residencial ubicado en el populoso Barrio Obrero, ubicado al sureste de la metrópolis.

La infancia de Daddy Yankee coincidió con la popularización de los ritmos urbanos en la isla, y cuando tenía 13 años se enamoró del rap, género que empezó a interpretar. Pero a pesar del impacto indudable que tuvo en el mundo de la música, el primer sueño del artista era convertirse en beisbolista profesional , deporte que practicaba desde niño. Fue también durante esta disciplina donde tuvo su primer roce con la violencia, cuando a los seis años vio cómo su entrenador fue asesinado en pleno campo de juego.

“Tengo ese recuerdo en mi cabeza. Como era un niño pequeño, estaba en shock, porque era mi entrenador”, reveló en una entrevista a MTV en 2006. “Luego fui a su entierro y al ver a mi entrenador allí... no pude dormir en esos días. Fue duro porque para un niño un entrenador representa un modelo a seguir, ¿me entiendes? Y no comprendes lo que realmente pasó hasta llegar a cierta edad.”

Otro incidente de violencia cambió el rumbo de su vida, cuando a los 16 años un disparo de una AK-47 lo alcanzó cuando descansaba con sus amigos después de una sesión musical con su mentor DJ Playero (Pedro Gerardo Torruellas), otra figura crucial en la popularización del reggaetón en sus inicios. La bala, que le dio en plena cadera, requirió de una rehabilitación de más de un año, terminando los sueños deportivos de Daddy Yankee

“Había hecho una prueba para los Seattle Mariners”, indicó a MTV . “Y (entonces) me dispararon. Fui al hospital y pensé: ‘¿Cómo voy a sobrevivir ahora?’ Porque me iban a fichar. Oficialmente, me iban a fichar. Todo el mundo vio mi potencial. Y de repente: una bala. Boom. Puede dar un giro a tu vida”.

El tiroteo obligó a Daddy Yankee a enfocarse solo en la música. “ En ese momento, no lo entendí. Pero ahora, le doy las gracias a esa bala. Esa bala me hizo centrarme en la música, porque no tenía ninguna otra opción: era la música o la música, ¿sabes? Estaba muy decidido a no fracasar, y esa actitud me llevó a este punto”, agregó.

El ascenso del ‘Jefe’

Más enfocado que nunca, Daddy Yankee publicó junto a DJ Playero en 1994 su primer sencillo titulado “So’ Persigueme, No Te Detengas” y un año después lanzó “No Mercy”, su primer álbum en solitario. Si bien sus primeros trabajos no tuvieron repercusión mayor en la industria musical - e incluso hubo un intento de prohibir el reggaetón por el gobierno por su lenguaje inmoral - estos sirvieron para establecer esa peculiar mezcla de hip hop, dancehall, dembow y más que Daddy Yankee y DJ Playero pasaron a denominar reggaetón en 1994.

Durante los siguientes años Yankee continuó con su trabajo musical, colaborando con artistas diversos y reconocidos artistas puertorriqueños. Estos temas fueron luego recopilados en dos discos titulados “El Cartel de Yankee” (1997) y “El Cartel de Yankee II” (2001).

Por esa época, Daddy Yankee tomó bajo su tutela al joven cantante Nicky Jam, con quien estableció el dúo Los Cangris, con quien colaboró en exitosas canciones como “Guayando” y “En la Cama”.

La colaboración entre los artistas se cristalizó en 2002 con el disco “El Cangri.com”, el primero de Daddy Yankee de lograr reconocimiento fuera de Puerto Rico y donde Nicky Jam colaboró en dos temas. Pero la asociación entre los músicos empezó a mostrar problemas, en particular por el abuso de drogas de Nicky; para 2004 el dúo se separó tras una pelea pública y su amistad no se enmendó hasta el 2014.

Echándole “Gasolina”

El verdadero ascenso a la fama llegó para Daddy Yankee con la publicación de su tercer álbum de estudio “Barrio Fino” en 2004, un disco donde el artista combinó su amor por diversos géneros fuera del reggaetón, como la salsa y el blues, entre otros, con temas recordados hasta la actualidad como “No Me Dejes Solo” y “Lo Que Pasó, Pasó”.

Pero el sencillo sobresaliente del disco fue sin lugar a dudas “Gasolina”, una frenética canción compuesta por Daddy Yankee y su colega Eddie Dee donde el artista puertorriqueño - acompañado de un coro de mujeres- describen a una muchacha a la que le “gusta la gasolina”, una expresión puertorriqueña para describir a quienes les gusta vivir la vida “paseándose en suntuosos coches”.

La popularidad de “Gasolina” cambió todo para Daddy Yankee y el reggaetón, convirtiendo al primero en un artista reconocido mundialmente y abriendo espacio al género para desarrollarse en el mercado internacional. Entre sus logros está ser el primer tema de reggaetón en ser nominado al Premio Grammy Latino por grabación del año - trofeo que perdió ante Alejandro Sanz y “Tú no tienes alma” - y conseguir un remix por raperos establecidos como Pitbull, Lil Jon y N.O.R.E.

Continuando con este impulso, en 2005 lanzó “Barrio Fino en Directo”, una versión en vivo y también una secuela del anterior disco en la que agregó cinco temas más, de los cuales la popularidad de la canción “Rompe” sirve para afianzar la posición de Daddy Yankee como el mayor representante del reggaetón del planeta.

Yendo “Despacito”

En la cima del mundo, Daddy Yankee supo aprovechar su fama para ampliar sus horizontes. En su disco de 2007 “El Cartel: The Big Boss”, colabora con varios artistas estadounidenses como Scott Storch, Akon, Fergie y will.i.am de los Black-Eyed Peas, entre otros.

Para el 2008 también intenta entrar a Hollywood, al protagonizar la película semi biográfica “Talento de Barrio”, basada en su vida. Y si bien el largometraje no tuvo una gran acogida, el disco que lo acompañó bajo el mismo título logró alcanzar el Top 10 del Billboard a discos latinos.

Dos años después, Daddy Yankee lanzó el álbum de estudio “Mundial”, disco en en el que incluyó “Grito Mundial”, canción que casi se convierte en el tema del Mundial Sudáfrica 2010. Su sexto disco, “Prestige”, fue soltado en 2012, postergado de su fecha inicial por seis meses luego de que un huracán golpeara el estudio del cantante en Puerto Rico.

Tras la salida de estos discos, Yankee continuó con sus colaboraciones con otros artistas del género y logró resolver su rivalidad con colegas como Wisin & Yandel y Don Omar , saliendo con este último en una serie de conciertos titulados The Kingdom Tour, donde se disputaron el título del ‘rey de reggaetón’. Pero la colaboración que volvió a cambiar la carrera de Daddy Yankee ocurrió en 2017, cuando el cantante romántico Luis Fonsi quiso incursionar en el reggaetón y lo llamó para cooperar en un tema titulado “Despacito”.

Compuesto por Fonsi, Yankee y la compositora Erika Ender, “Despacito” es una mezcla del latin pop y el reggaetón donde se narra la relación sexual entre el narrador y el objeto de su afecto, descrita de una manera romántica a diferencia de otros ejemplos del género. El tema pronto tomó al mundo en sorpresa, convirtiéndose en la segunda canción después de la “Macarena” de llegar al Top 100 de Billboard en los Estados Unidos . La canción también triunfó en los Latin Grammy, donde se llevó cuatro premios, incluyendo canción del año.

Otro indicador de su éxito ocurrió en las redes, donde “Despacito” se convirtió en el video más visto de YouTube en el 2020, trono que perdió meses después a la canción infantil “Baby Shark”.

Sobre el impacto del tema en su carrera, Daddy Yankee afirmó que este la cambió en todas las maneras. “Viaje a países a los que nunca había ido, y ver al mundo cantar en mi lenguaje, es toda una bendición”, afirmó a Billboard en 2018.

Luis Fonsi (izquierda) y Daddy Yankee (derecha) cantan "Despacito" durante los Premios Grammy 2018. (Foto: Timothy A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

DY pa’ siempre

Ahora mientras el mundo intenta recuperarse del anuncio del retiro, quizás los que más lo extrañarán no serán las legiones de fans del Big Boss, sino los músicos a los que Daddy Yankee sirvió de inspiración y ayudó a destacar en el género.

Es así que artistas urbanos actuales se volcaron a las redes sociales para agradecer al artista tras el anuncio de su retiro.

“ ¡Gracias por inspirarnos, gracias por tu sacrificio, gracias por todo estos años! DY Pa’ siempre ”, escribió el rapero puertorriqueño Rauw Alejandro en sus redes sociales. “The Big Boss, gracias por todo”, expresó la cantante y actriz estadounidense Becky G. Mientras tanto, el artista colombiano J Balvin solo pudo repetir una palabra: “GRACIAS , GRACIAS, GRACIAS”.

De izquierda a derecha J Balvin, Ozuna, Daddy Yankee y Anuel AA cantan juntos durante los Billboard Latin Music Awards 2019. (Foto: Eric Jamison/Invision/AP) / Eric Jamison

Son estos, más que sus incontables premios, los que el ‘rey del reggaetón’, ahora en camino al retiro, dijo apreciar más.

“Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, afirmó en su video de despedida. “ En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy yo bajo pa’ los barrios y los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso pa’ mi vale mucho ”.

