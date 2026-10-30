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Resumen

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Daddy Yankee estrena "La Postal", su nuevo álbum de estudio, que cuenta con colaboraciones de artistas como Bizarrap y Cardi B. (Foto Instagram / @daddyyankee)
Daddy Yankee estrena "La Postal", su nuevo álbum de estudio, que cuenta con colaboraciones de artistas como Bizarrap y Cardi B. (Foto Instagram / @daddyyankee)
Por Agencia EFE

El puertorriqueño Daddy Yankee lanzó este viernes su nuevo álbum de estudio, “La Postal”, en el que el amor es el tema central de sus 15 canciones, que cuentan con colaboraciones de reconocidos artistas como Bizarrap, Cardi B y Diljit Dosanjh.

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