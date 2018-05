Daddy Yankee quiere conquistar YouTube otra vez con ambicioso videoclip de "Hielo"

Seis millones de reproducciones logró en su primer día el videoclip de "Hielo", el nuevo single del cantante puertorriqueño Daddy Yankee colgado en la plataforma de videos YouTube.

A cargo de Marlon Peña, esta producción fue rodada en el Hotel de Glace, ubicado en Québec, Canadá, a una temperatura de -20 grados centígrados.

“Fue bien fuerte, bien intenso. Nunca había grabado en una temperatura bajo cero, al lado de un lago completamente de hielo… Pero tenía que apoyar el concepto del tema”, ha dicho Daddy Yankee sobre este trabajo que ya empieza a ser tendencia en YouTube.

"Hielo" es un trap con una letra que expone los sufrimientos y frustraciones en la vida amorosa de un varón. En sus casi cuatro minutos, Daddy Yankee clama tener "los sentimientos bajo cero".

Una modelo acompaña al rey del reggaetón en esta grabación. En un momento del videoclip ella se corta con las espinas de un ramo de rosas que intentó entregarle a Daddy y este rechazó.

"Me cansé de regalar mi confianza, de tanta puñalada me he quedado sin espalda...quieren al malo, odian al bueno, dejé de ser un remedio, ahora soy un veneno", dice parte de la letra de "Hielo".

El videoclip de "Hielo".

Fueron dos días los que tomó esta grabación en Canadá. Daddy Yankee espera repetir otros sucesos en YouTube como el que significó "Dura", "La gasolina", entre otros.