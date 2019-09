Fallece Daniel Johnston, leyenda de la música, a los 58 años

La música está de luto luego de que se anunciara el fallecimiento de la leyenda de la música Daniel Johnston a la edad de 58 años.

El prolífico compositor, creador de 17 álbumes, murió el 10 de setiembre de un ataque al corazón, reveló su exmanager Jeff Tartakov.

Recordado principalmente por su álbum "Hi, How Are You" (1983), la música de Johnston influenció a artistas Kurt Cobain, the Flaming Lips y Yo La Tengo, entre otros.

La importancia de Johnston no puede ser subestimada, mostrada con un documental sobre su vida titulado "The Devil and Daniel Johnston" (2005).

Johnston sufría de esquizofrenia y desorden bipolar, enfermedades que utilizó como parte del motor de su arte. Según The Austin Chronicle, en los últimos años la salud de Johnston se había deteriorado y había pasado varios días en el hospital.