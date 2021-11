El percusionista peruano Tony Succar fue nominado al Grammy 2022 gracias a su álbum “Live in Perú”, en la categoría “Mejor álgum tropical latino”. Tras darse a conocer la noticia, diversos colegas del medio artístico han celebrado la nominación, entre ellos, Daniela Darcourt.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Señor mentira” compartió un extenso mensaje felicitando a Tony Succar por haberle permitido formar parte del álbum nominado al Grammy.

“Cuando me enteré de esta noticia realmente no podía creerlo, primera nominación a los Grammys, al American Grammy para ser exacta siendo parte de este álbum tan genial lleno de voces increíbles, y qué mejor que al lado y bajo la dirección de un grande al que siempre he admirado y que desde hace unos años, compartimos escenario, vida y mil aventuras”, escribió Daniela Darcourt.

“Gracias querido Tony Succar por invitarme y dejarme ser parte de este álbum maravilloso lleno de puro talento y sabor, (I’m super proud to be part of it, promise)… Estar al lado de mis maravillosos y talentosos hermanos peruanos Christian Yaipén y César Vega es una gran bendición, ni hablar de my unity brothers... Perú está en la casa, señores… Ahora, Vamos por ese Grammy que es tuyo”, añadió.

“Live in Perú” de Tony Succar competirá contra “Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta, “En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico, “Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola y “Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

El álbum de Tony Succar está compuesto por un total de 19 temas, con una duración de 1 hora con 35 minutos. Entre sus temas destacan versiones de “Billie Jean” (Michael Jackson), “Será que no me amas” (Luis Miguel), “A puro dolor” (Son By Four), “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO

Tony Succar fue nominado al Grammy 2022