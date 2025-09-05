El miércoles 3 de setiembre, la cantante Daniela Darcourt se presentó en el Centro de Convenciones Maracaná (Jesús María), en un concierto que duró alrededor de tres horas bajo el título de “Una noche diferente”, donde interpretó temas de varios géneros y ritmos musicales.

Acompañada por su orquesta de 15 músicos, coros y bailarines, Daniela presentó un setlist versátil, mismo que transitó entre la salsa y la balada, destacando la colaboración con el cuarteto de cuerdas de María Elena Pacheco y la cantautora panameña Gretell Garibaldi, con quien interpretó “Sola”.

Después, hizo un vibrante salto al mariachi, convirtiendo el recinto en un gran karaoke. Luego, rindió homenaje a la música criolla con una invitada especial: Eva Ayllón. Juntas, estuvieron acompañadas por los músicos Óscar Cavero, Gigio Parodi, Felipe y Julie Pumarada, Moisés Lamas y Sofía con Zeta.

Daniela Darcourt y Eva Ayllón

En este segmento, la intérprete de 29 años deslumbró con cinco temas, pero lo más destacado fue cuando se lanzó a la pista de baile, por lo que, vestida con un traje de marinera tradicional, danzó junto al campeón nacional Koki Beteta.

Asimismo, Daniela demostró su habilidad con el cajón, tocándolo junto a los percusionistas Edú y Eder Campos y un conjunto de cajoneros.

Daniela Darcourt junto a Gretell Garibaldi cantando 'Sola' | Foto: @pierocolomer

Con más de veinte canciones, Darcourt ofreció una noche diferente, emocionando a su público, quienes la aplaudieron, según un comunicado de prensa, hasta pasada la 1:00 a. m.

Daniela Darcourt tocando cajón peruano | Foto: @pierocolomer