Daniela Darcourt: "Así como soy influencer en las redes, espero serlo en la música"

Daniela Darcourt tenía ocho años cuando su abuelo y mentor le comentó que tenía talento para el canto. "Estás bien entonadita", recuerda que le dijo. Y desde esa edad ha trabajado duro para lograr resaltar en la industria musical. Hoy busca ser una representante del Perú a nivel internacional, y de a pocos va consiguiéndolo.

La cantante y comunicadora de profesión es la única peruana que compite en los Heat Latin Music Awards, ceremonia que reúne a las principales figuras del género urbano y latino anualmente. Ella compite en dos categorías con artistas como Ventino, Lali Espósito y Mon Laferte, a este última le tiene una gran admiración tanto por su talento como por todas las cosas que ha pasado en su vida. Cree que son muy parecidas.

¿En qué momento decidiste qué ibas a seguir tu sueño?

Siempre lo supe. Es más, cuando tenía 16 años llegó un momento en el que mi mamá me castigó porque llegaba muy tarde de ensayar. Y me dijo: te olvidas del arte. Yo me enfermé. Casi entro en depresión. El doctor le dijo a mi mamá que si no le da arte y música a la vida de su hija, se va a morir. Y desde ese momento mi mamá no me prohibió nada.



¿Cómo fue Daniela de adolescente?

Muy loca. Muy pasional. Siempre he sido muy pasional, muy activa en lo que hago. No he esperado que las cosas pasen sino las hacía pasar.



Además de cantante, eres comunicadora. ¿Eso te ayuda a ver de manera diferente el mundo del espectáculo?

Me ha ayudado a ver desde otro punto de vista la televisión. Me ha ayudado a entender el estrés que hay detrás de las cámaras, que hay un equipo de pre y post,y que todos son importantes. Yo he rotado por todas esas estaciones. La comunicación te hace más humano al estar delante de cámaras.



¿Compones?

Escribo mucho pero no creo que esté lista para componer una canción y darle una estructura. Me gusta leer mucho para escribir. Me gusta observar mucho para nutrirme, pero aún no me siento lista. Poco a poco.



A tus 22 años, eres influencer, sin que esto suene solo a lo comercial o superficial. Tienes una gran influencia en los jóvenes. Es una gran responsabilidad, ¿cómo la llevas?

Sí, es cierto. Yo me quedo sorprendida con la cantidad de niños y jóvenes que me siguen y me dan cartitas en los conciertos. Y pienso: qué responsabilidad la mía. Porque mucha gente dice qué chévere, te regalan cosas y no es solo eso. Es que al día, mis historias, la ven 120 mil personas y esas personas se llevan algo tuyo. Y a veces toman de referencia algo que les mostraste. No me atrevería a dar un mal ejemplo a nadie. Siempre le recomiendo a la gente que hagan cosas buenas y que les generes frutos a futuro.



Lamentablemente, las mujeres solemos ser criticadas por nuestro físico, incluso más que a los hombres. ¿Cómo sobrellevas las críticas hacia tu físico?

Como decía mi abuelita: los hombres siempre van a caer bien parados. A las mujeres no critican todo: la cintura, las piernas, las tetas. Yo soy muy relax. Yo soy tal cual, sin tapujos. Yo prefiero que me odien unas semanas por decir lo que pienso a qué me llamen mentirosa por siempre.



En las redes sociales, suelen preguntarte por estado sentimental y les respondes que basta con las mismas preguntas. Algo que me llamó la atención fue que eres de las personas que les gusta el amor 'chapado a la antigua'.

Los de antaño, los de verdad. Los que se preocupaban por enamorar a la otra persona, sin aplicaciones. Ese cortejo. Pasear de la mano. Nadie quiere casarse ni tener planes de tener hijos. No quiero meterme con alguien que no valga la pena.



Pasaste por varios programas de televisión. ¿El programa de Gisela Valcárcel fue tu salto a la fama?

El primer programa en el que participé fue "Chikistar" en el 2008, y lo gané. Recuerdo que cuando estaba en la semifinal le dije a mi mamá que ganaríamos y así fue. Luego estuve en "Perú tiene talento". También en el programa de Gisela en "El artista del año" y lo gané. Ahora, estoy en "El dúo perfecto", y estamos favoritos.



¿Qué representa Son tentación en tu carrera?

Son tentación fue una de las mejores cosas que me pudo pasar en la vida en general. Me enseñó más como es esta industria, que cosas puedo decir que no puedo decir, cómo debo bailar, de qué manera me cuido de algún 'lobito'. Son tentación fue mi mejor ventana.



Daniela Darcourt recuerda su paso por Son Tentación. (Fuente: El Comercio)

¿Qué otros géneros te gustaría probar?

La gente cree que solo estoy escuchando salsa y no es así. Escucho muchas baladas. Me gusta mucho la música disco. La amo. Sigo a muchos cantantes españoles. Me encanta Vanessa Martin, quien sabe, espero algún día hacer algo juntas. También admiro a Mon Laferte y a Natalia Lafourcade, que hacen del folk algo maravilloso. En lo urbano sigo a Karol G y Greeicy. Ahora, cada vez más en el reggaetón.



¿Te gustaría incursionar en el reggaetón?

Sí, me gustaría incursionar en el reggaetón pero siempre seria con mi propia esencial. Si la vida por diferentes motivos quiere que yo salga de lo tropical a lo urbano, siempre seria marcando mi esencia. Sería diferente, le pondría un granito de arena propio.



¿Cómo ves tu futuro?

Más que fama y popularidad, yo quisiera permanecer en la historia. Ser alguien que haya marcado la diferencia.



La voz que tienes no es solo talento, mencionaste que has trabajado mucho para llegar hasta aquí.

La gente cree que porque uno canta bonito ya tiene todo. Y no es así. Hay que estudiar, aprender a leer partituras, ejercicios, técnicas para no dañarte la voz. En nuestro país, lamentablemente, es el único en donde se trabaja mucho con la voz, en otros lugares no es así. Espero que ahora que estoy saliendo al exterior pueda marcar una pauta para que mis colegas no tengan que trabajar tanto y que las radios y empresas no les digan cómo deben cantar o qué cantar. Así como soy influencer en las redes sociales, espero serlo algún día en la industria musical.