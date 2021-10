Conforme a los criterios de Saber más

De cantar en un concurso infantil a tener su propio show en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, ese es uno de los mayores logros para Daniela Darcourt. Este 12 y 13 de noviembre, la salsera se presentará ante su público peruano por primera vez desde el inicio de la pandemia con un show con el que la misma Daniela promete sorprender a sus seguidores.

En entrevista con El Comercio, la cantante peruana afirmó estar emocionada de reencontrarse con su público, quienes disfrutarán de una presentación hecha con el corazón. “Estoy muy feliz. Es una logística bastante grande, nunca antes vista por un artista nacional en mi género propiamente hablando y feliz justamente por poder darle eso a la familia. Estamos sacando lo mejor que tenemos”, resalta.

Todo el show se ha armado desde cero y puede ser disfrutado por toda la familia; Daniela ha adelantado que podrán verla bailar de inicio a fin. “Todo es completamente nuevo. Van a ver una Daniela bailando como nunca, van a haber a más de 30 músicos y bailarines en escena. Un staff logístico de más de 100 personas. Estoy muy contenta porque todo mi equipo está trabajando duro y apostando por este nuevo espectáculo de la mejor manera”.

Daniela Darcourt en los ensayos para su presentación en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. (Foto: Agencia Bengala)

El esperado reencuentro tendrá varios segmentos donde Daniela Darcourt podrá mostrar su versatilidad en el escenario, algo que sus seguidores le han estado pidiendo. En ese sentido, la cantante no estará sola, sino que viene acompañada de grandes amigos. Algunos de ellos son sus compañeros en “La Voz Kids”: Christian Yaipén y Eva Ayllón, a quienes les tiene un aprecio muy especial.

“Va a estar la maestra Eva, con quien vamos a hacer ese segmento peruano grandioso que no tienen la más mínima idea de cómo está quedando y todo lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer juntas. Lo que me interesaba era que vean a una maestra Eva como tal porque para mí, y para la mayoría de peruanos, es una leyenda viva de la música tradicional peruana”, recalcó. En el concierto también las acompañará Renata Flores, con quien interpretan el sencillo “Perú”.

El valor personal del Anfiteatro

Daniela Darcourt tiene una historia con el Anfiteatro del Parque de la Exposición. De pequeña, su mamá los llevaba a pasear a ese lugar y siempre había espectáculos a los cuales no podía entrar debido a la falta de recursos de ese entonces. “Nos parábamos afuera en la pileta y se escuchaba y se veía las luces”, recuerda.

En 2011, ella volvió al Parque de la Exposición junto a sus compañeras del colegio para un concurso de baile entre escolares. “Al principio, solamente era de baile, hasta que agregaron el canto y mis compañeras dijeron que cante. Pero al inicio Daniela era un manojo de nervios, mucho roche. El animador era nada más y nada menos que Cristian Rivero que ahora es gran amigo mío (…) Gané el concurso de canto en 2012 y 2013″.

Regresar al Anfiteatro, pero esta vez como una artista completa y llenarlo con más de 2 mil personas es uno de los retos más grandes a los que se ha enfrentado la salsera. “Siempre he compartido la cartelera con otros artistas, compañeros, bandas; pero el hecho de estar y producirlo sola, creo que de verdad es digno de aplaudir porque creo que es un gran logro para un artista nacional empezar a llenar los aforos de manera personal”.

Daniela tiene un vínculo especial con el Anfiteatro y ha puesto todo su esfuerzo para que la presentación salga de la mejor manera. (Foto: Agencia Bengala)

Por su parte, los seguidores de la salsera no tienen límites. Daniela reconoce que tuvo que rogar a su equipo para ampliar una fecha más porque el público se lo pedía por redes sociales.

“No tienes idea la cantidad de gente que me escribía pidiendo una nueva fecha, hay gente que se está viniendo desde Ecuador o provincia para ver el concierto y eso es una locura. Le pedía a mi equipo y al principio me decían no porque es demasiada logística, solo podemos permitirnos una fecha hasta que les puse “carita de perrito mojado” y aceptaron”, dijo.

Nuevo sencillo y próximo álbum

Los asistentes al reencuentro con Daniela Darcourt en noviembre podrán disfrutar de su nuevo sencillo “Oportunidad perdida” que está próximo a lanzar. “Es una producción muy bonita que voy a tener la oportunidad de compartir con otro grande que se enterarán pronto”, reveló.

En ese sentido, la artista peruana se encuentra en la producción de su nuevo álbum, donde Tony Succar estará como productor. “Tony es un gran ser humano, un gran artista. Yo lo admiro, respeto y quiero. Él sabe cuánto amo lo que hace y lo que hace con mi carrera. Se preocupa mucho, es un hombre perfeccionista, por algo tiene dos Latin Grammys. Estoy muy orgulloso de lo que hace, y él muy orgulloso de lo que yo hago”.

Sobre su nuevo disco, Daniela aún no tiene una fecha fija, pero será para el próximo año. “No sé si me lo voy auto regalar por mi cumpleaños en abril, o en marzo. Quiero que cada canción esté bien pensada, quiero que cada canción vaya en donde tiene que ir, que salga cuando tenga que salir. No me quiero alocar, creo que cada cosa tiene un proceso y un periodo”.

El futuro de la salsera

Este 2021, Daniela Darcourt celebró sus 16 años de vida artística y aún siente que le faltan muchas metas por cumplir como cantante. “Creo que aún no he llegado ni siquiera al primer peldaño de lo que quiero hacer como artista, más allá del éxito y los números, lo que yo quiero es que la gente recuerde a Daniela Darcourt de superación, de profesionalismo, de casa, que se sientan orgullosos de decir que me siguen porque soy un ejemplo. El impacto social que yo pueda tener es lo que más me interesa”.

“Empecé a los 9 años ganando 10 soles y hoy por hoy aquí estoy. Hace muchos años soñaba con esto y poco a poco se han ido cumpliendo. Estar al lado de grandes artistas como Tito Nieves, el propio Tony Succar y el maestro Gilberto Santa Rosa (…) Hay que trabajar duro y siempre sacarse el ancho porque nosotros los peruanos al final del día lanzamos ese mensaje de superación. Cualquier cosa nos levantamos, nos ponemos la mochila y seguimos adelante”, finalizó.

El dato

Fechas: Viernes 12 y 13 de noviembre

Hora: 8 p.m.

Lugar: Anfiteatro del Parque de La Exposición

Venta de entradas: Teleticket (teleticket.com.pe/evento/el-reencuentro-daniela-darcourt)

