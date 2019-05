No es plagio, es cover: Daniela Darcourt y la polémica sobre las versiones en la música

Decir que Lima es la ciudad de los covers suena demasiado exagerado. Los que sustentan dicha tesis se jactan de tener pruebas. Dicen que casi todos los fines de semana hay conciertos tributo y que Joy Division, Soda Stereo, Amy Winehouse suelen ser los reyes de los homenajes. En eso no se equivocan.

La televisión contribuye a que el modelo se sostenga, señalan. "Yo soy" es el caso más citado. Con tantas temporadas en su haber, ha sabido moldear la interpretación de un gran número de imitadores. Oscar D'León, Pedro Suárez-Vértiz, Kurt Cobain y Juan Gabriel son los casos más recordados. Hasta los Wachiturros peruanos tuvieron espacio.

La programación radial también pone su granito de arena. Más allá de la excesiva repetición de clásicos –el término es válido en tanto hay canciones que rotan lo suficiente como para volverse parte de la idiosincrasia–, las parrillas no suelen admitir nuevas creaciones, a menos que se trate de consagrados artistas foráneos. Así, argumentan los críticos, Lima se condena a escuchar los hits noventeros de Arena Hash, Gian Marco y los infaltables boleros de cantina.

El productor musical Manuel Garrido-Lecca es de los que opinan que Lima está saturada de covers."Es algo que se viene dando desde la segunda mitad de los 90 y que se acentúo hacia finales de esa década –comenta–. La filosofía que tomaron las radios, esa de no arriesgar e ir a lo seguro para mantener sus índices de sintonía, creó una cultura en la que el público peruano reacciona, más que nada, a lo que conoce".

El productor musical Manuel Garrido-Lecca. (Foto: Alessandro Currarino)

Ahí están las personas que salen furibundas de los conciertos porque los artistas no tocaron la canción que ellos querían. Ahí están quienes reniegan de tener que escuchar a los teloneros y los acusan de hacerlos perder el tiempo que podrían aprovechar en bailar con la música que sí les interesa. Lo nuevo es odiado, rechazado. "Es el culto a lo conocido", afirma Garrido-Lecca.

"Uno se mata haciendo música nueva para que no tenga cabida ni sea bien recibida –agrega el productor–. En ninguna otra parte del mundo vas a encontrar tantas radios dedicadas a música de los 80 o del recuerdo como las que hay en el Perú. No hay".

La pantalla chica también elude el riesgo: ¿para qué poner en peligro el ráting si les va tan bien? Garrido-Lecca comenta: "Dentro de la oferta que maneja la productora Rayo en la botella, a la que mejor le va es a 'Yo soy'. Cuando hicieron tres temporadas de 'La voz', donde si bien cantaban covers no imitaban, no les fue tan bien. Menos éxito tuvieron con 'La banda'".

HABLA EL PUEBLO

La salsa ha acaparado todas las críticas en los últimos tiempos. Los usuarios de redes sociales han tomado la sorna más agresiva y la han vuelto uno de los recursos más utilizados para cuestionar a las orquestas y solistas que marcan la hora en las fiestas. Los memes producto de esta tendencia ponen una pregunta válida sobre la mesa: ¿por qué no hacen temas propios?

"Sacar un tema inédito es bastante difícil. Cuando lo tocas hay silencio en los conciertos. Dicen ‘ay, no, eso no’. Es el típico ni chicha ni limonada", sostiene Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt, la cantante de moda, es frecuentemente acusada de no contribuir al desarrollo de la industria. 'Darcover' es uno de los apodos ganados, digámoslo sin temores, a pulso. Con tantos años sobre los escenarios, no se preocupó por tener material propio, sentenciaban los inquisidores.

Pero, hace poco, lanzó "Señor mentira". Su primera canción cayó bien entre los programadores radiales y ya suena con asombrosa frecuencia. Su videoclip, además, se puede ver en cadenas internacionales como HTV. Le está sacando el jugo y de forma estratégica: la cantó en su presentación en los Premios Heat Latin Music Awards, evento en el que se llevó dos premios, y hará lo mismo en Barrio Latino, festival del que será parte este 1 de junio. La internacionalización está en sus planes.

Darcourt reconoce que no fue fácil convencer a su equipo de trabajo para apoyarla con "Señor mentira". "Nos sentamos a debatir y, al inicio, dijeron que no –recuerda la salsera–, que a la canción le faltaba algo. Yo les decía que iba a ser un éxito, que me hicieran caso, que confiaran en mí". Finalmente, consiguió lo que quería y, ahora, está a punto de terminar su primer álbum, en el que cuenta con la colaboración de La India. Todavía no hay fecha de publicación, pero anota que pronto estará listo. Diez temas fresquitos, recién salidos del horno.

"Sacar un tema inédito es bastante difícil" –reconoce Darcourt–. "En primer lugar, porque el género urbano se ha vuelto top a nivel mundial; y, segundo, porque cuando lo lanzas y lo tocas hay silencio en los conciertos. Dicen 'ay, no, eso no'. Es el típico ni chicha ni limonada. Por eso cuando me ponen apodos hago caso omiso, porque sé que cuando salga mi álbum voy a encargarme de que la gente lo compre, lo consuma, lo baile y lo escuche".

EL COVER NO ES EL PROBLEMA

Yosimar –del conjunto Josimar y su Yambú– es otro de los salseros criticados. Para defenderse, recientemente soltó una frase que evocó a César Acuña: él afirmó que no hacía covers, sino versiones. "Cojo temas de compositores peruanos, de compositores argentinos y lo que hago es una versión en salsa. Cover sería que yo cante, por ejemplo, 'Ojitos chinos' con los mismos arreglos, los mismos pregones de El Gran Combo", se excusó al diario "Trome".

"Lo que yo hago no es cover, lo que yo hago es versión". Con esas palabras Josimar se excusó al diario "Trome". (Foto: Facebook)

Más allá de cualquier opinión, el argumento de Josimar es válido y coincide con lo que Martín Gómez, editor de contenidos del portal especializado Salserísimo, anota como el gran pecado de las orquestas y solistas peruanas de salsa. "Lo que ocurre actualmente, y es allí hacia donde se dirige la crítica, –señala Gómez– es que los arreglos son los mismos y eso es lo que cansa". Un ejemplo: "Mala mujer" cantado por Zaperoko. "En Puerto Rico he visto como las orquestas jóvenes se paran en la tarima y hacen un tema conocido como 'La rueda' de Frankie Ruiz. La letra es la misma, pero los arreglos no, y el cantante pone su sello cuando sonea, cuando improvisa y agrega otros pregones. Eso no sucede aquí, donde copian todo, hasta el grito de batalla de cantantes boricuas y neoyorquino".

Gómez anota que los covers siempre han tenido gran presencia en el género. De hecho, cita, algunos de los éxitos de la famosa disquera La Fania que pertenecen al acervo tradicional cubano. "La cartera" o "El paso encarnación" son algunos ejemplos. Oscar D’León y su "El manicero" son ejemplos de que el problema no es rendir tributos a los clásicos.

"Y no es que haya déficit de arreglistas, sino que pasa por motivos comerciales –agrega Gómez–. Una de las orquestas peruanas más importantes fue la de Lucho Macedo, que tocaba casi todos los temas de la Sonora Matancera, pero él ponía su cuota con los solos de piano. Eso, que fue en los 50 y parte de los 60, marcó un distintivo. En los 80 la situación no varió mucho, pero son pocos los que se atrevieron a hacer algo distinto y, cuando lo hicieron, las canciones se quedaron en los discos".

El rock tampoco es ajeno a los covers, pero la dinámica dentro de dicho género es distinta. Así lo reconoce Fernando Alayo, periodista de este Diario y del blog Tercer Parlante, quien, además, anota que de un tiempo a esta parte, el cover está siendo estigmatizado. "Ahora es sinónimo de mediocridad, de falta de creatividad para crear material propio –señala–. Pero no es siempre así. Nadie va a discutir que la versión de Joe Cocker de 'With a Little help from my Friends' es uno de los emblématicas del rock de todos los tiempos. Weezer, por su lado, acaba de publicar un disco de covers y no es que haya reversionado las canciones: usa el mismo sintetizador y toca las mismas notas".

Alayo anota un dato interesante: en sus recopilaciones anuales de lanzamientos de singles y álbumes en el Perú –400 canciones y 160 discos, en promedio– no hay covers. "Los covers responden a la oferta de bares, pero en festivales de rock, por ejemplo, nadie suele tocarlos. Lo que sí existe es una tendencia comercial, no social o cultural, en la salsa, a que para tener éxito hay que transformar una balada romántica de los 80 y 90. Pero en el rock eso no pasa".

NO TODO ES SILENCIO

Hay opciones para dedicarse a la música, compartir las propias composiciones y tener recepción de público. Para Gómez, una de las formas es la que utiliza la Sonora Ponceña. "Cuando llegan a una presentación tocan 'Fuego en el 23', 'Yambeque', 'Ramona' o 'Boranda', pero siempre hay un espacio para un tema distinto. Yo pienso que aquí deberían hacer eso: intercalar un tema nuevo cada seis conocidos y, en cada presentación, mostrar otros más. Va por ahí".

El otro camino es el de Sabor y Control. "Pienso que los músicos deberían generan nuevas ideas para marquetearse, para llega a la gente, algo que este grupo que tiene cinco o seis discos con canciones inéditas ha sabido hacer muy bien. Ellos van al Callao, coordinan, cierra una calle, tocan en vivo y la gente los va conociendo. Luego van a otros lugares, a Barrios Altos, y así dan a conocer su propuesta sin sonar en la radio", concluye Gómez.

