Lita Pezo no pudo llevarse la Gaviota de plata en el Festival de la Canción de Viña del Mar 2024, pero tuvo una destacada participación en la competencia internacional. Su performance en la Quinta Vergara fue respaldado por diversos artistas, entre ellos, la salsera Daniela Darcourt.

A través de un live en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Señor Mentira” opinó sobre los resultados que no favorecieron a la joven intérprete iquiteña.

“Lita es increíble. Lo ha hecho maravilloso y estoy muy orgullosa de ella. He podido hablar con ella antes de conectarme con ustedes. Ella está tranquila a pesar de todo. Así que, nada, hoy les traigo nuevo tema, celebremos”, señaló Darcourt en su live.

“En mi próximo concierto voy a llevar a Lita y yo le voy a hacer coros… Una se mata haciendo música nueva y no es fácil. Pero con ustedes aquí apoyándonos todo se hace más bonito. Nos regalan fuerza, energía y vitalidad para que eso suceda… No me gustó para nada lo que pasó con Lita, pero así es la vida y hay que seguir avanzando”, agregó.

Como se sabe, Lita Pezo llegó a la final de la Competencia Internacional de Viña del Mar 2024 como una de las favoritas, pues en sus dos primeras presentaciones obtuvo un puntaje superior a los 6 puntos. Sin embargo, en la final solo alcanzó un promedio de 2,7, quedando en tercer lugar.

Mientras Lita Pezo quedó en tercer lugar, el segundo puesto fue para Enrique Ramil de España, quien se llevó la Gaviota de plata por mejor interpretación con su canción “La última vez”, mientras que el primer puesto de la competencia se lo llevó Eddy Valenzuela de México.

Con más de 10 años de experiencia en el escenario televisivo y conciertos en vivo, Lita Pezo visitó el set de 'Arriba mi Gente' y nos comentó acerca de su participación en Festival Internacional de la Canción de 'Viña del Mar 2024' desarrollada en Chile. La cantante peruana nos representará con su tema 'Luchadora' y espera llevarse varios galardones. (Fuente: Latina TV)