Tras años de ausencia, la banda de rock alternativo colombiana Don Tetto vuelve a pisar tierra peruana para ofrecernos un concierto y la promesa de un sonido renovado. Es así que el cuarteto conformado por Diego Pulecio (cantante y guitarrista), Carlos Leongómez (guitarrista), Jaime Valderrama (voz secundaria y bajista) y Jaime Medina (voz y baterista) llega a Lima para mostrar parte del repertorio de su próximo disco “Castillos de Arena”, el cual han desarrollado a lo largo de los meses de aislamiento por la pandemia global.

Pero cuando Don Tetto se suba al escenario este 25 de marzo en el Centro de Convenciones Festiva lo hará con una arma secreta, la voz de la cantante nacional Daniela Darcourt, con quienes se unieron para hacer el sencillo “Duele no tenerte”, estrenado a inicios del mes.

Poco antes del esperado concierto, El Comercio tuvo oportunidad de hablar con los integrantes de Don Tetto y con Daniela Darcourt, quienes al llegar al lugar de la entrevista no pudieron dejar de bromear entre ellos, mostrando a todas luces que habían desarrollado una buena relación durante su colaboración. El gran ausente del diálogo fue Carlos Leongómez, cuya ubicación se convirtió en la primera pregunta de la tarde.

- Hablemos del león ausente. ¿Qué pasó con Carlos Leongómez?

Diego Pulecio: Bueno, Carlos. Ha sido un viaje realmente, como para decirlo de alguna forma, torpe. La primera vez que nos pasan tantas cosas para llegar a Lima, pero creo que eso augura que va a ser un gran concierto.

Carlitos se hizo hace pocos días la vacuna del refuerzo y para viajar al Perú necesita tener dos vacunas y 15 días, entonces no alcanzó. Ayer (el 21 de marzo) estábamos tratando de viajar y en el aeropuerto le dijeron ‘tienes que hacerte una prueba PCR para viajar’ y bueno, tocó cambiar el vuelo. Pero va a estar acá seguro para el concierto, llegará acá, aunque sea a pie.

- ¿Cómo nació el tema “Duele no tenerte”?

Diego Pulecio: “Duele no tenerte” es una canción que nace durante la pandemia. Obviamente los artistas nos inspiramos e influenciamos con el entorno, con lo que estamos viviendo, y fue este un momento grandioso para la inspiración. Creo que todos en casa buscábamos sacar toda esa tristeza, toda esa nostalgia que trajo la pandemia como tal: nos frenó todos los planes, nos quitó seres queridos, nos dañó la rutina que llevábamos como el día a día, y esta canción nace precisamente en eso, en el miedo de perder a otra persona.

Yo creo que es un himno a las relaciones que no fueron posibles de alguna forma, no solo durante la pandemia, sino cualquier tipo de relación que tengas en la vida, es decir ‘todo se dio para que estuviéramos juntos, pero en este momento no puedo estar contigo por X o Y circunstancias’. Es una canción con mucha nostalgia, nos encanta que sea nuestra porque realmente tiene mucho sentimiento.

- ¿Y cómo se involucró Daniela en el proyecto?

James Valderrama: Bueno, cuando ya teníamos la versión borrador empezamos a sentir que podía tener una colaboración; en especial, el tema pedía que fuera una voz femenina la que hiciera parte de la canción. Y como tenemos grandes amigos acá en Perú, entre ellos Lalo, el mánager de Daniela, le comentamos la idea de que ella participara en el proyecto, porque ya nos habían dicho que era tremenda cantante, una gran persona y que, acá en el Perú, ya la conocía todo el mundo. Entonces le dijimos sería muy chévere hacer algo con ella por más de que fuera de un género como la salsa y nosotros una banda de rock.

Lalo le mostró la canción a Daniela. Ella al inicio la verdad es que no le prestó atención. Creo que la dejó ahí en el celular y la guardó... bueno, ella les contará más adelante. Pero después la escuchó, le gustó la canción afortunadamente y nos respondió. Desde ahí ha sido una historia super chévere y bonita porque Dani terminó siendo, por así decirlo, seguidora de nuestra música. Conocía nuestras canciones y eso nos llevó a sorprendernos aún más.

De ahí ya grabamos la canción. El proceso todo fue desde ahí super sencillo y fácil, porque entablamos una gran afinidad por la amistad que ya empezamos a generar de ahí en adelante. Creo que la canción para nosotros como que dio ese ingrediente que estalló musicalmente y es chévere tener la oportunidad de tener la voz de Daniela, estamos muy contentos de presentarla.

- Daniela, tengo entendido de que no eras solo una seguidora de Don Tetto, sino una verdadera fan...

Daniela Darcourt: Sí. Los muchachos al inicio no creían que yo era fan. De hecho, es cierto cuando dicen que me pasaron la canción y yo la dejé ahí, porque estoy acostumbrada aquí a tener la agenda muy llena y estar en el corre corre, entonces a veces como que no estoy pendiente del teléfono. Y claro, Lalo me escribe y me dice ‘mira Dani, un grupo de Colombia muy conocido mandó una canción y quiere hacer un tema contigo’ Y yo le digo ‘bueno, chévere’. Pero ese día no la pude escuchar.

Pasaron casi dos días y Lalo me vuelve a escribir, pero se le escapa el nombre de la banda. ‘Dani, ¿llegaste a escuchar la canción de Don Tetto?’. Y yo: ‘¡¿Qué?! ¡Pero por supuesto la escucho ahora!’. La oí y obviamente me enamoré. Pero más allá de eso, más allá de esa afinidad y ese amor por la banda antes de conocerlos y ahora ahora ser amigos, el saber que (Don Tetto) ha sido mi soundtrack y ha formado parte de mi crecimiento como músico también, y que ahora podemos hacer una colaboración juntos, es de hecho una gran bendición.

Don Tetto y Daniela Darcourt darán un concierto este 25 de marzo en el C.C. Festiva. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC) / ANTHONY NINO

- “Duele no tenerte” es el cuarto tema de “Castillos de Arena”, que también incluye colaboraciones con bandas como Aterciopelados. ¿Qué podemos esperar de los siguientes temas?

Diego Pulecio: Buenos “Castillos de Arena” ha sido particularmente un álbum diferente, es un álbum que fue grabado canción por canción y esto como que mantuvo fresco el momento y los temas.

A veces guardas canciones mucho tiempo, las grabas y las muestras al año o a los dos años, y se vuelven aburridas para ti que las has ensayado y que ya las quieres mostrar al público. Entonces en este álbum decidimos hacerlo diferente, empezamos mostrando los cuatro sencillos, como dices uno con los Aterciopelados que Andrea (Echeverri) quien tiene una voz espectacular y es muy diferente al registro de Daniela. En el álbum buscamos voces femeninas que complementen muy bien con mi voz y estamos orgullosísimos del resultado. (“Duele no tenerte”) es un tema realmente diferente a todo lo que hemos hecho, es una canción como le gusta a nuestros fans, con mucha nostalgia y para cantar, el resultado es fantástico.

La voz de Daniela es espectacular, en un punto llega a opacar mi voz en la canción (risas). Pero lo importante es la canción y estamos muy contentos de que haya sido con ella, creo que es la voz perfecta, pero sobre todo porque hemos conocido a una gran persona y forjado una linda amistad.

- Además de Daniela, han compartido el escenario con otros artistas peruanos como la banda Tourista y Charly Parra...

Diego Pulecio: Al Perú ya vamos viniendo ya casi once años. Tenemos grandes amigos, como los mencionaste desde Charly Parra hasta los Touristas, pasando por los Ádammo en su tiempo, y ahora Dani. Es una gran familia, y siempre que venimos nos sentimos orgullosos y felices de hacer parte de esta comunidad peruana porque nos han acogido realmente con una banda local.

Cuando tocamos en los diferentes festivales nos sentimos como de la casa, que hasta los técnicos son amigos nuestros, y de eso se trata la música, de unir gente, conocer personas maravillosas y ojalá nos sigan dando la oportunidad de conocer tanto talento acá en el Perú, porque de repente en Colombia no conocen eso. Hemos sido uno de los pocos artistas colombianos con el privilegio de tener una fanaticada acá y de poder hacer conciertos, así que a todos los que están soñando en casa, tienen un público maravilloso para aprovechar porque realmente aquí aman a los conciertos en vivo.

- ¿Con qué otro artista peruano les gustaría colaborar?

Diego Pulecio: Daniela Darcourt. Queremos hacer “Señor mentira” en rock. (Risas) Creo que siempre hemos admirado a Gian Marco por su forma de componer, entonces sería realmente cool conocerlo para una charla entre artistas. (El Perú) es una tierra de muchos contrastes. Hay mucho artista de cumbia y mucho artista de música más autóctona que no hemos conocido, y todo eso te va llenando y enriqueciendo el cerebro. Entonces de repente empezar a incluir ritmos y sonidos peruanos... En acústico ya tocamos el cajón peruano, que es un avance, pero empezar a aprender un poco más de la cultura y, por qué no, llegar a proponer algo con sonidos particulares del país.

-El próximo año Don Tetto cumplirá dos décadas de existencia. ¿Cómo han visto la evolución de su música desde sus comienzos?

Jaime Medina: Bueno, cuando dices todos esos años es como ‘uff’, ya han pasado muchas cosas. Yo creo que nos sentimos más que felices, orgullosos de estar los cuatro unidos desde el principio (En este momento Daniela se señala a sí misma, por lo que Jaime Medina tiene que aclarar que está hablando del cuarteto original de Don Tetto, a pesar de la ausencia de Carlos Leongómez).

Jaime Medina: Y ahora meter al proceso a una persona como Daniela es algo que nos ha cambiado un poco como la perspectiva, no sabíamos que era una persona tan increíble, aparte de su talento.

Creo que han sido casi 20 años de emociones, de puras anécdotas, de aprender y de ser mejor cada día también con el instrumento, de aguantarnos. Entonces creo que ha sido como una vida que siempre hemos querido y que la estamos viviendo, por lo que estamos agradecidos con Dios.

La banda colombiana Don Tetto cumplirá dos décadas de existencia en el 2023. (Foto Difusión: Don Tetto)

- Daniela, tú también estás trabajando en tu siguiente disco. ¿Qué nos puedes adelantar?

Daniela Darcourt: Bueno sí, de hecho voy a hacer rock, punk, heavy metal... voy a cambiar un poquito (risas). Definitivamente, este y el pasado año fueron de mucho descubrimiento musical para mí personalmente, porque me he atrevido a hacer muchos ‘feats’ de distintos géneros, como ahora con los Don Tetto con esta balada rock super chévere. Y ahora vengo con una colaboración con Los Kipus que sale muy pronto y será un vals, algo que no tiene nada que ver con lo que yo hago. En definitiva me puse esa meta porque creo que más allá de seguir comunicándole a la gente que hago salsa, creo que mi plan ahora detallarles que soy cantante. El cantante hace y cuenta historias todo el tiempo, no importa el género (musical), es hablar sobre la idea a la manera en que a uno mejor le salga y el experimentar dentro del proceso como artista creo que es super válido. En este álbum que voy a sacar también hay muchos sonidos nuevos, letras interesantes y muy personales también. Hay una canción que se llama “Frente al espejo” que detalla mi vida del proceso hasta ahora. Y de hecho vengo contenta porque claro, creo que más allá de ver mi carrera como (algo) personal, estoy tratando que sea Perú el que salga. Ya Daniela Darcourt todo el mundo sabe quién es -y para los que no, me presento- pero es momento para darle mucho más motivo de celebración al país. No solamente unirnos por el fútbol, que es lo que siempre nos junta, sino también por nuestro arte, música, danzas, teatro, películas, las producciones peruanas. Siento que ese rojo y blanco tiene que seguir saliendo al mundo y esta es una manera muy importante para mí para hacerlo. Que además de para mí ser un gusto muy personal, creo que es para mis fanáticos también una gran satisfacción.

Daniela Darcourt se une a Los Kipus para traer sorpresa musical en abril.

- En octubre del año pasado le dijiste a El Comercio que el disco saldría en tu cumpleaños el 20 de abril.

Daniela Darcourt: Sí.

-¿Lo confirmas?

Daniela Darcourt: No (Risas). Bueno, sale en el mes de mi cumpleaños, de hecho. A finales de abril está planeado el lanzamiento. Pero de hecho todo cambia, todo varía, la vida del artista es muy difícil y sacar una producción no es como la gente piensa donde vas al estudio a grabar y ya. En un solo tema te puedes tirar muchos meses y, a veces, después de medio año dejar esa canción ahí, empezar con otra, y a la mitad del proceso vuelves a la anterior. Es bastante loco y tedioso. Yo la verdad es que me estoy arriesgando bastante con este álbum, pero estoy feliz. Me he dicho que me voy a lanzar a la piscina haya o no haya agua. Creo que tengo una legión de fans y gente que realmente me sigue que es como ‘ok, vamos a ver qué cosa nueva, y si esta loca dice que le gusta, bueno ya, nos gustará también a nosotros.’

-Este nuevo disco lo estás produciendo con Tony Succar...

Daniela Darcourt: Tengo canciones que ha hecho Tony y ahora voy a hacer con Alain Pérez las canciones que faltan. Él es un músico cubano reconocidísimo y me gusta mucho el poner un poco más de sonido salsa dentro (del disco) con una visión super diferente. Ahora me voy a meter una semana completa al laboratorio con él ‘face to face’, ya nada por FaceTime o por Zoom, y eso también va a ser lo divertido, porque va a ser una sala como esta llena de mis músicos, el maestro dirigiendo, cambiando, poniendo letra, quitando guías y todo lo que lleva la salsa. A ver con qué locura terminaré.

- Mencionaba a Tony Succar porque colaboraste con él en su trabajo “Live in Perú”, ahora nominado a los Grammy como Mejor Álbum Tropical Latino. ¿Cómo te sientes al respecto?

Daniela Darcourt: De hecho el ser Grammy ‘nominee’ (nominada) - porque automáticamente somos Grammy ‘nominee’ todos los que participamos en el álbum- es una gran bendición. Cuando Tony nos hace la invitación a todos los artistas peruanos que trabajamos en esas dos noches de presentación que se resumió en el álbum, fue bastante chévere porque yo vengo admirando a Tony hace muchísimos años. Somos muy grandes amigos y hemos hecho muchas cosas juntos como compartir la temporada de La Voz Senior que ganó el Premio Luces y él ha hecho producciones para mí. Entonces el tener esta nominación bajo el nombre de un peruano y también con peruanos dentro de esta producción es un gran orgullo. De hecho, él nos representa, él es la cara principal, pero saber que hay un poco de cada garganta de mis compatriotas, de mis colegas, es una gran emoción y es un gran aliento para seguir abriéndote ese paso y seguir labrando ese camino hacia tener tu propia nominación.

- Antes de salir los discos, tenemos más cerca su concierto del 25 de marzo. ¿Qué puede esperar el público asistente?

Daniela Darcourt: Diego Pulecio se retira. Mentira. (risas).

Diego Pulecio: Sí, me voy a retirar de la música. Después de esto me retiro. (Más risas) No, estamos muy emocionados por este concierto, creo que ya se agotaron las entradas. Va a ser una noche especial porque vamos a tocar como más de 22 canciones que acá les encanta cantar. Entonces vamos con las mejores para que coreen, vamos a mostrar algo de lo nuevo y va a haber una parte muy especial donde vamos a invitar a Dani al escenario para hacer su sueño realidad de cantar con su banda favorita, y la vamos a poner a interpretar temas de Don Tetto: vamos a hacer una versión especial de “Señor mentira” en rock, que eso nunca lo han escuchado, y vamos también a interpretar nuestro nuevo sencillo “Duele no tenerte”. Entonces la van a tener mucho tiempo en tarima, nosotros vamos a estar mucho tiempo, y creo que es una gran celebración, celebración de la vida, de este proceso que nos ha permitido, precisamente Dios, juntarnos.

EL DATO

Don Tetto + Daniela Darcourt, Tour “Duele No Tenerte” tendrá lugar el 25 de marzo en el Centro de Convenciones Festiva. Las entradas están disponibles en Joinnus.

