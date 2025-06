El proceso de autodescubrimiento de Daniela Darcourt duró tres años y tres discos. “Catarsis” en 2023, “Renacer” en 2024, y ahora presenta “Soy”, un nuevo proyecto que continúa ese camino por definir a la artista que, con 29 años, ya cuenta con cinco álbumes, presentaciones internacionales y la certeza de saber quién es dentro y fuera del escenario.

“Siento que debo ser muy honesta con quien soy de aquí a nuevas producciones. Por eso también me muestro vulnerable: soy una mujer fuerte, pero también amable. Esa no debería ser una contradicción en mí, aunque mucha gente piense que soy lo uno o la otra, debe entender que ambas soy yo”, comenta Darcourt en entrevista con El Comercio.

“SOY” marca el quinto álbum de Daniela Darcourt, una obra que refleja su evolución personal y artística, reafirmando su identidad en el género de la salsa. (Foto: Cortesía Daniela Darcourt)

Han pasado siete años desde que lanzó su éxito “Probablemente” y seis desde su primer disco de estudio, Esa soy yo. Aunque su carrera musical despegó rápidamente, ella aún continuaba en proceso de conocerse, de terminar de responder una pregunta que hoy siente, en gran medida, resuelta.

“Tres años duró ese proceso, muy poco tiempo, pero hoy me afianzo como lo que soy: barrio, música, artista, pareja y madre algún día. Pero, por sobre todo, alguien directa, que no tiene miedo a que le digan que no soy humilde o que ya no soy lo que era antes”, menciona.

Aprender del pasado

Cada escenario, cada colaboración y cada aplauso han sido parte de un aprendizaje mayor para Daniela Darcourt: el de mirar atrás sin miedo. Las experiencias vividas —tanto en giras como en su vida íntima— terminaron por darle forma a una artista que ya no canta desde la herida, sino desde la claridad de haberla enfrentado.

Durante este proceso pasó por momentos clave, como el exitoso concierto que ofreció Tito Nieves en su natal Puerto Rico por sus 50 años de carrera artística. También compartió escenario con El Gran Combo de Puerto Rico y Yiyo Sarante en República Dominicana. Más recientemente, fue la encargada de cerrar el espectáculo en un abarrotado Estadio Nacional de Lima, junto a los maestros Víctor Manuelle, Rubén Blades y Marc Anthony.

Daniela Darcourt colaboró con múltiples artistas, entre ellos Tito Nieves con quien se unió para una gira musical por Estados Unidos. (Foto: @danieladarcourtoficial)

Y en esta nueva etapa regresa al estudio para presentar cinco temas: “La sinvergüenza”, “Olvídame”, “Qué más da”, “Llegaste tú” y “Sola”. Nos entrega a una Daniela más definida, asumiendo una nueva faceta como coautora de cuatro de las cinco canciones del EP “Soy”.

“Con estas canciones me quito la culpa de no ser la eterna mujer siempre de luto, algo que siempre quisieron que fuera. En el primer tema me pongo del otro lado, no para sentirme mejor, sino para hablar desde esa pequeña venganza... porque, al final del día, nadie sabe por lo que pasé”, explica.

A diferencia de proyectos anteriores en los que colaboró con Tito Nieves, Noel Schajris, Álvaro Rod, entre otros, esta vez decidió mantener las colaboraciones al mínimo. Solo participa Christian Alicea, mientras que otras voces quedaron en pausa por motivos de agenda o falta de coincidencia.

“Estábamos en conversaciones con Olga Tañón, pero no pudo entrar porque estaba de gira. Desde Colombia también hubo propuestas que saldrán más adelante. Y con Leslie Shaw no concretamos nada porque la gringa estaba en lo suyo y yo en lo mío, pero volveremos a intentar juntarnos en el futuro”, señala.

Y mientras tanto, Daniela sigue escribiendo desde el lugar más difícil: el de la verdad personal. Una verdad que fue creando canción a canción, tanto en lo íntimo como en lo profesional, porque lo suyo es sonar —y sonar fuerte— como el género musical desde el que canta y baila desde siempre.