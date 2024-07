El próximo martes 9 de julio, el Teatro Municipal de Lima será el escenario de un acontecimiento histórico para los amantes de la música clásica en Perú: la primera presentación en el país del aclamado pianista ruso Daniil Trifonov. Reconocido mundialmente por su asombrosa técnica y profundidad interpretativa, Trifonov ha conquistado los escenarios más importantes del mundo y ahora deleitará al público peruano con un concierto único

Daniil Trifonov, ganador del premio Grammy al Mejor Álbum Solista Instrumental en 2018 por su disco “Transcendental”, ha sido reconocido como Artista del Año por Gramophone en 2016 y por Musical America en 2019. En 2021, fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno francés. Su trayectoria incluye presentaciones en prestigiosos escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, donde encabezó la gala de apertura de temporada con la Orquesta de Filadelfia, y ha colaborado con orquestas de renombre mundial, incluyendo la Filarmónica de Nueva York y la Sinfónica de Chicago.

A los 17 años de edad, Trífonov ganó el Quinto Premio en la 4.º Competición Internacional Scriabin en Moscú, y el Primer Premio en el 3.º Concurso Internacional de Piano de San Marino

Trifonov comenzó su formación musical a los cinco años en Nizhny Novgorod y perfeccionó sus habilidades en la Escuela de Música Gnessin de Moscú y en el Instituto de Música de Cleveland. Su repertorio abarca desde composiciones de Rameau, Mozart y Beethoven, hasta obras contemporáneas, mostrando una versatilidad y maestría excepcionales.

La crítica internacional no ha escatimado en elogios para Trifonov. The Guardian lo ha calificado como un “fenómeno”, comparándolo con Rachmaninov por su talento tanto como pianista como compositor. The Washington Post destacó la magia de sus conciertos, describiendo su capacidad para convertir cada presentación en un evento único y memorable. Martha Argerich, una de las más grandes pianistas vivas, ha expresado su admiración por Trifonov, señalando: “Tiene todo y más… ternura y también el elemento demoníaco. Nunca había escuchado nada parecido”. Estas opiniones refuerzan la expectativa de una noche inolvidable para los asistentes al concierto en Lima.

Su concierto en Lima no solo representa una oportunidad única para disfrutar de uno de los pianistas más extraordinarios de nuestra época, sino también para vivenciar la interpretación de un artista que ha redefinido los estándares de la música clásica contemporánea.