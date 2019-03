Danitse estrena su nuevo disco "De la Tierra al Sol"

Como remontándonos a los tiempos en que los hombres se reunían alrededor del fuego para contarse historias e imaginarlas sucediéndose en su incandescencia, el origen de este disco está en una mirada posada en la llama de una vela, presa de un trance y de un absoluto silencio creativo. Esta mirada ocurre –o se detiene– dentro de una pequeña habitación en el Valle Sagrado del Cusco, varios meses atrás, rodeada por apus milenarios que parecieran esperar expectantes un destello para apadrinarla con sus fuerzas.

Aferrándose a su guitarra, Danitse seguía contemplando la flama como si no hubiese absolutamente nada más en el mundo. De pronto, como si diera pasos lentos y tímidos, con las horas y los días, se fue acercando la guitarra, llegaron los ritmos, las voces, la lírica. "Dentro de ti algo espera/ hacerse realidad/ lejos del ruido afuera/ el silencio te hace despertar", dice "Miedo", el primer tema de "De la tierra al sol", que es también el primero que compuso, tras una etapa de búsqueda personal y espiritual que la llevó de la Facultad de Letras de la PUCP a los soles y sombras del Cusco.

"Han sido procesos diferentes con cada canción –nos dice la artista–, porque ha sido un proceso largo. En el camino he tenido que hacerme de recursos. Por ejemplo, al escribir 'Miedo' he sido consciente de que había una especie de sensación, como la epifanía de haber descubierto algo", dice en referencia al nuevo disco que estaba naciendo en esos días.

Habían pasado casi cinco años de la publicación de "Viaje", un álbum que cosechó muchas críticas positivas y que la tuvo interpretando sus canciones por un tiempo extenso. En este mismo período, Danitse atravesó diversos cambios personales. "Creo que todo el tiempo que he hecho otras cosas –nos dice– me ha ayudado a centrar mi atención en algo que no sea yo misma, y además es el lugar del que saco experiencias [...]. El trabajo de producción es un cable a tierra. Cuando vuelvo al lugar creativo, que es en el que me siento más cómoda, ya tengo experiencias para contar".

Una nueva ruta

"Lo que deseas/ no siempre llega/ si lo persigues", dice en "1, 2, 3", uno de los cortes del disco que tiene videoclip. Quizá por eso mismo pasó mucho tiempo concentrada en el objetivo de que este nuevo disco le proporcione una atmósfera a quien lo escuche, lo que logró gracias a la colaboración de David Chang, su productor.

La etapa de cambios antes mencionada también le había dejado una suerte de nostalgia que no quería que llenara el disco por completo. "No quiero que mi música sea siempre esto, canciones desde la melancolía, desde la oscuridad. Las tres primeras del disco –'Miedo', 'Detén el fuego' y 'No te das cuenta'– son hermanas y salen desde esa oscuridad, pero luego, con 'Bailar' y otras, mi frecuencia es distinta", cuenta.

En ese sentido, su consigna fue hacer canciones desde el otro extremo, lo que la llevó a un proceso largo, no lineal, que la hizo preguntarse constantemente cómo hacer para llegar personalmente a ese lugar del que quería escribir. "Eso implica una búsqueda de crecimiento más allá de lo musical. Es necesario ser consciente, ir con cuidado, desarrollar tu yo observador", asegura. Su idea era alejarse de su propio ego, de las cosas que la afectan, vivir el desapego y observarse desde fuera de sí misma. Por la posibilidad de alcanzar esa profundidad interior, Cusco fue el destino natural de esa búsqueda y el lugar donde nació, casi oficialmente, "De la tierra al sol". "El título tiene que ver con lo que sentí al escribir esa canción, la última que compuse del disco. Lo asocié al crecimiento, a ir de abajo hacia arriba. También hay una lectura metafórica: es salir un poco de la melancolía y llegar a la felicidad para componer".

Viajes creativos

El tiempo invertido en este disco no fue solo creativo o de composición. Fue también un período en el que Danitse se sumergió en la lectura de libros sobre alquimia, misticismo y espiritualidad, acompañada por la música de Bob Dylan. También tuvo varias mudanzas, una de las cuales la llevó por unos meses al Valle Sagrado de los Incas, donde permaneció embriagada por su magnetismo, para cerrar una etapa que ella misma llama de "parálisis", porque no encontraba su voz compositiva. En ese lapso, también volvió a la universidad para terminar su carrera de Historia.

Por estos días, además del lanzamiento de su nuevo disco, también está componiendo temas con charango, instrumento que domina con solvencia, hasta el punto de que podríamos decir que es la única cantautora nacional que compone desde sus doce cuerdas. "Ahora ya me la creo, ya digo 'Soy músico'", asegura con convicción. La misma con la que canta en el tema final, que le da nombre al disco: "Cada decisión/ gira el péndulo/ Cambia el viento adónde vamos/ dónde indica el corazón".

DATO

Lugar: Plazuela de las Artes del Teatro Municipal.

Dirección: Jr. Ica 377, Cercado de Lima.

Fecha: Viernes 8, 7:30 p.m.

Ingreso: libre.