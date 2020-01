"Tengo ovarios para defenderme de quien sea”, dijo Danna Paola el martes pasado, en respuesta a las críticas que recibió por reclamarle a un exparticipante de “La Academia” que la insultó. Con esa convicción con la que se lee la frase, la cantante mexicana ha manejado su carrera artística desde que tomó las riendas de ella hace casi tres años.

La niña de la mochila azul

Comenzó en la televisión a los 5 años; y en la música, a los 6. Las telenovelas infantiles “Rayito de luz” (2000) y “María Belen” (2001) fueron sus primeras escuelas en las que aprendió a manejarse delante de cámaras. Luego, gracias a esta última producción, Danna Paola estrenó su primer álbum “Mi globo azul” (2001) y el desenvolvimiento en el escenario ya era todo suyo.

Como pocos afortunados en la industria artística latinoamericana, Danna Paola era lo suficientemente encantadora como para enamorar a cualquier productor de televisión. A pesar de su corta edad, “se comía" toda telenovela que protagonizaba. No era extraño que, después del éxito de “María Belén”, la actriz fuera parte de “¡Vivan los niños!", “De pocas, pocas pulgas”, “Alegrijes y rebujos” y “Amy, la niña de la mochila azul” en los años sucesivos.

Desenvuelta como ella sola, Danna Paola era de esos pocos artistas infantiles que desbordaban una personalidad ajena a su corta experiencia. La famosa frase que la retrató en “La familia P.Luche” y la hizo blanco de innumerables memes no era una casualidad. El “Me vale” a sus 6 años representó ─y representa─ su forma de tomar los altibajos de sus más de dos décadas en el mercado.

"María Belén" fue una de las telenovelas infantiles más exitosas de México. (Foto: Difusión).

De igual manera lo hizo notar en su regreso a la música como solista en el 2007. Luego de su segundo álbum infantil “Océano” (2004), Danna Paola estrenó su álbum homónimo bajo el sello de Universal Music. Con esta producción, la cantante se alejaba de los límites que le exigían las telenovelas que lideraba para darle cabida a su propia voz, aunque todavía inmadura.

“Atrévete a soñar” (2009), "¿Quién es quién? (2015) y “La doña” (2016) fueron sus últimos trabajos en la televisión tradicional, antes de adentrarse a un proceso de autodescubrimiento durante el 2017. “No me sentía creativa y tampoco me encontraba a nivel personal”, me contó Danna Paola en una entrevista que sostuvimos en diciembre del 2019. Sin embargo, el 2017 fue crucial para su carrera. Empezó a componer, a escucharse a sí misma y a exteriorizarlo sin temor. ¿El resultado? Su segundo álbum extendido “Sie7e”.

Danna Paola interpreta a Mónica Hernández en "La doña". (Foto: Difusión).

Una nueva Danna Paola

Explorando sonidos pop y urbanos, su más reciente disco incluye dos canciones de su autoría (“Mala fama” y “Oye Pablo”), cuyos videoclips suman más de 186 millones de reproducciones en YouTube. Tan solo un año antes, Danna Paola debutó en la plataforma de streaming Netflix con su personaje de Lucrecia en “Élite” (2018); la megaproducción juvenil española que expandió su popularidad a nivel internacional y que está próxima a estrenar su tercera temporada.

“'Élite’ me hizo despertar en muchos sentidos. Me encontré a mí misma, porque Lucrecia (mi personaje) llegó a enseñarme millones de cosas que no tenía ni idea que tenía escondidas, a experimentar con mi personalidad, a ser una mujer libre, a romper mis propios prejuicios y a ser muy fuerte”, reconoció la actriz sobre su papel en la serie.

Danna Paola interpreta a Lucrecia Montesinos en "Élite". (Foto: Difusión)

Sin embargo, no solo “Élite” construyó a la Danna Paola de hoy. Su constante exposición la derrumbó unas cuantas veces, pero su confianza en sí misma la hizo sobrellevar todas las dificultades que actualmente toma a la ligera, como las superficiales críticas a su peso, voz o actuación. Todo ello, con el incondicional respaldo familiar y público, del que tiene la suerte de jactarse.

“Soy una persona muy perfeccionista y me gusta que las cosas me salgan bien sí o sí. No puede haber un error”. Así se define Danna Paola a sus 24 años; y no es para menos. La cantante y actriz viene dando cada paso de su camino artístico con total cuidado. Ya sea en televisión o en música, no hay decisión que no sea meditada ni consultada entre sus íntimos. Y contrario a lo que diría Lolita Cortés ─en quien Danna Paola se inspiró en el incidente de “La Academia”─, “voten por ella”.

Te puede interesar

► Así fue el casting de Danna Paola para su papel de villana en ”Élite”

► Danna Paola: Gibrán no es un caso aislado, así explotó con otras personas

► Danna Paola responde a las críticas por incidente en “La Academia”: “Tengo ovarios para defenderme de quien sea”

► Danna Paola responde con dureza a participante de “La Academia” que la insultó

► Danna Paola: “Élite me hizo despertar en muchos sentidos” | ENTREVISTA