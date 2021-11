Conforme a los criterios de Saber más

Aunque lleva 21 años frente a cámaras, Danna Paola siente que recién ha empezado a mostrar quién es ella como artista. El haber llevado su carrera musical de la mano de la actoral, hizo que, de alguna manera, su voz se pierda entre la de sus personajes. Y eso es algo con lo que decidió romper en 2020, cuando puso en alto su agenda como actriz, para dedicarse por completo a escribir y a grabar esos temas que le darían aquella identidad por la que tanto había luchado en el pasado.

“Me costó mucho descubrirme como cantante. Siempre había prestado mi personalidad a otras personas y personajes, entonces era muy difícil encontrar la respuesta a dónde está esa Danna Paola que tanto he estado buscado”, nos dijo la mexicana de 26 años en una videollamada por Zoom a propósito del lanzamiento de “Cachito”, una colaboración con los venezolanos Mau y Ricky que adelanta un poco del material que está trabajando para el 2022 y que demuestra lo segura que se siente ahora con su voz y sus composiciones.

“Hace tres años me invitaron a mis primeros premios Grammy y yo me preguntaba qué estoy haciendo aquí. Ahora estoy nominada, voy a hacer una performance y creo que mi mejor decisión en la vida ha sido tomar riesgos y creer en mí. Eso me ha costado mucho, pero hoy en día estoy muy segura de lo que quiero transmitir, de lo que soy y de cómo sigo trabajando y aprendiendo”, continuó la artista.

La decisión de dedicarse al canto -que motivó que le diga que no a la continuidad de su personaje en “Élite”, la serie española que ha roto récords de audiencia a través de Netflix- coincidió con la cuarentena por el COVID-19, algo que ella supo aprovechar para canalizar sus necesidades creativas.

“Yo venía de un ritmo de trabajo muy extraño. Estuve viviendo 2 años en España y me tuve que regresar a México por la pandemia. Fue un cambio drástico. Monté un estudio de grabación en mi casa y empecé a componer. La cuarentena me ayudó a conocerme y a lograr tener un balance, a combinar mi trabajo con mi paz; y en ese periodo creé más canciones que nunca”, relató.

De ese puñado de canciones nuevas, seleccionadas para su próximo disco, ya se han lanzado cuatro: “Mía”, “Kaprichosa”, “A un beso” y “Cachito”, un reggaetón que ya lidera las tendencias en el Perú y que, aunque no lo parezca, escribió pensando en ritmo de bolero.

“La canción la escribí en casa, empezó como un bolero, y es muy personal porque habla de lo que sucede cuando estás saliendo con alguien y, de pronto, se tienen que separar y te preguntas si la distancia será la prueba del verdadero amor. Yo estaba pasando por un momento así y era muy importante poner todo lo que sentía en una canción”, explicó la artista que, tras oír la primera versión, imaginó las voces de sus amigos de Mau y Ricky, y los llamó.

“Fue un proceso largo para fusionar ambos mundos, la esencia de Mau y Ricky con la mía. Dos semanas antes de que saliera la canción, se grabaron detalles nuevos. Era muy ‘cool’ ver cómo se iba transformando y llegábamos a ese punto exacto y correcto. Eso es lo mágico de hacer música.”, añadió sobre la canción que muestra los riesgos que quiere tomar en su sonido de cara a su próximo álbum.

“Algo muy diferente se viene, algo muy fresco, con nuevos estilos y nuevas formas de cantar. Salir de mi zona de confort como artista cuesta mucho, pero yo siempre me pongo retos al frente, me pongo la vara siempre más alta. Creo que se siente la frescura en el sonido. Estoy arriesgándome a hacer cosas diferentes, pero siempre dentro del pop. Para mí representar al pop es algo muy importante, pero regresando a contar historias en las canciones, a darle profundidad a las letras. Pero no hablo de hacer rimas de poesía, también de cosas muy cotidianas, que conecten con el ‘slang’ (jergas) de la gente sin llegar al reggaetón. Será algo brutal”, contó Danna Paola.

Danna Paola ya está trabajando en una gira musical y no descartó incluir al Perú. “Estamos trabajando muy duro para la gira del próximo año. A mis fans peruanos, gracias por el amor y cariño. Perú es de los países que más me ha apoyado siempre y eso se los agradezco en el alma”, afirmó.

La cantante también contó que, desde que instaló un estudio en su casa, ha empezado a aprender más de producción musical. “Me gusta mucho la música. Realmente es mi motor”, dijo.

