Conforme a los criterios de Saber más

Con casi dos décadas de carrera, David Bisbal sigue siendo uno de los favoritos en la industria musical. El intérprete que se hizo conocido por “Corazón Latino” y “Bulería” sigue lanzando nuevos temas que reflejan su estilo y lo muy poco que ha cambiado desde sus inicios en el 2002. Entre estas nuevas canciones, también se incluye una colaboración junto a la actriz y cantante mexicana Danna Paola, con quien lanzó su más reciente single, “Vuelve, vuelve”. A propósito, el español conversó con El Comercio y con otros periodistas peruanos sobre la producción detrás del sencillo, su regreso a los conciertos y el gran cariño que le tiene a América Latina.

En plena pandemia por el Covid-19, tanto Bisbal y Danna vieron oportuno brindar un mensaje a través de la música a fin de empatizar con todas las personas que no han podido ver a sus seres queridos en mucho tiempo debido a las restricciones de viaje que se impusieron para evitar la propagación del virus. En ese sentido, la letra de la canción se convierte en un mantra de motivación que no solo se dirige a las parejas, también hermanos, familiares, abuelos y más.

Danna y tu pertenecen a diferentes generaciones, sin embargo, esto no ha sido impedimento para comunicar un mismo mensaje. ¿Qué aporte le ha dado a tu carrera el trabajar con artistas de las nuevas generaciones?

He aprendido un montón de todos los artistas con los cuales he tenido la oportunidad de poder colaborar al principio de sus carreras. Lo he hecho con Christian Nodal, Aitana, y ahora con Danna Paola. Lo cierto es que se aprende un montón, no solo de artistas experimentados, sino de los jóvenes y de las nuevas generaciones también. Me gusta mucho cómo se manejan con la prensa, cómo se manejan con las redes sociales, y cómo se preparan para cantar. Observo también cómo se comportan con su equipo de trabajo. De todo se aprende muchísimo. En esta canción he colaborado con Danna Paola desde el inicio de la creación del tema, desde la composición, que es lo que más me gusta. Normalmente siempre haces el tema y luego invitas al artista. Empezamos el tema desde cero y eso nos hace sentir la canción mucho más cercana.

¿Cómo fue el proceso del Making-of tanto de la canción como la del videoclip en plena pandemia?

Ha sido muy gratificante todo. Hemos lamentado el hecho de no poder estar juntos en el proceso creativo, tanto en la composición como la grabación del videoclip. Lo cierto es que mis compañeros de la edición del video hicieron un trabajo excepcional. La última parte parece que realmente nos vimos (cuando Danna Paola se encuentra con David Bisbal en el videoclip), pero en realidad tuvimos que grabarlo a distancia. Nos llamábamos por teléfono todo el tiempo para decir ‘Oye, ¿qué te toca grabar ahora?’. Incluso, me daba unos tips de actuación, porque evidentemente no soy actor. Después, cuando empezaron a suavizarse las restricciones de viajes internacionales, pudimos concluir muchos trabajos que quedaron pendientes.

20 años de presencia latina

Latinoamérica está presente desde “Corazón Latino” ¿Cómo sientes o consideras que es la cercanía de la región en tu carrera?

Yo le debo gran parte de mi carrera a Latinoamérica. Cuando empecé a trabajar fue en Centroamérica y también en el Sur, como Argentina, Chile y Perú. Todo lo que empezaba a hacer en Latinoamérica empezaba a llegar a España. Desde el lado musical, siempre me he considerado un artista latino.

¿Tienes algún recuerdo en específico o algún concierto que hayas tenido en el país (Perú) que hasta hoy en día te emocione?

Con mi queridísima Eva Ayllón. Le tengo un especial cariño, porque ella siempre se ha portado muy bien conmigo . En Perú tengo muchísimas anécdotas. Para el vigésimo aniversario estamos tratando de recopilar todo lo que he podido vivir en toda Latinoamérica donde está Perú muy presente con algunos conciertos, algunas vivencias, algunos lugares y personas que he ido conociendo.

De vuelta a los conciertos en vivo

Este año regresas a los escenarios. ¿Cómo te sientes con eso?

Trasladamos toda a la gira del 2019 al 2021 y me da muchísima alegría. Aun así, vamos a seguir teniendo restricciones en las diferentes comunidades autónomas que tenemos aquí en España. Pero sentimos que ya se están aliviando las restricciones y eso nos da alegría. Nuestra gira en Estados Unidos que vamos a empezar a finales de septiembre y todo octubre sí se va a poder realizar. Esto me da muchísima alegría porque siento que Latinoamérica será lo próximo.

DATO

Puedes escuchar su nueva canción, “Vuelve, vuelve” con Danna Paola, en las principales plataformas de streaming.

VIDEO RECOMENDADO

Danna Paola se une a reto y cautiva cantando ‘Si tú la quieres’ de David Bisbal y Aitana

TE PUEDE INTERESAR