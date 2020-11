Conforme a los criterios de Saber más

Las malas lenguas aseguraban que David Guetta había aterrizado subrepticiamente en Lima. Que había recorrido de incógnito las discotecas de Comas para verificar la aclimatación eléctrica de los sonidos del Ande. Que ancló en un centro nocturno llamado Tekila y al día siguiente se fue al Huaralino, la casa de la cumbia peruana, para escuchar a Armonía 10. Que quedó fascinado con “Me emborracho por tu amor” y por eso lo habría replicado en el Festival Tomorrowland 2016. Circula también un ‘mashup’ en el que el mejor DJ del mundo remezcla a Chacalón.

Era ciertamente riesgoso preguntarle al estratosférico David Guetta (París, 1967) si había visto esos discutibles virales de Internet. Así que conectados por el Zoom —él cómodamente instalado en un apartamento completamente pintado de rojo en la ciudad luz— empezamos por sondear que sabía de nuestra música. “La verdad es que conozco muy poco de la música peruana”, contesta en un español casi perfecto logrado, probablemente, en sus largas temporadas mezclando en Ibiza o hablando con su actual novia, la modelo cubana Jessica Ledon.

“A mí me gusta mucho el público latino y cada vez que con mis managers planeamos una gira, les digo que por favor me programen un tour por Latinoamérica, que eso siempre me hace bien. Así que cuando se reanuden los viajes estaré en Perú, eso tenlo por seguro. He ido 4 o 5 veces, pero siempre del aeropuerto al show y del show al hotel. No tuve mucho tiempo para conocerlo, pero sé que es un país muy bonito”, dice. Muchas gracias por tus palabras consuelo, David.

David Guetta en Carhaix-Plouger, Francia occidental, antes de la pandemia del Covid-19. (Foto: Loic Venance para AFP)

Frenar y acelerar

¿Cuántas vueltas ya le habrá dado al globo terraqueo? Ni el mismo lo sabe. La vida del DJ es más veloz que la del rockero: con él viaja una orquesta entera, claro. Ese vértigo puede ser muy emocionante, pero también se ha cobrado algunas vidas. La del sueco Avicii, por ejemplo. Víctima de la fama y de una agenda que nunca le dio respiro, dejó de existir por mano propia. Es el Kurt Cobain de la electrónica, digamos. Por eso el frenazo que supuso la pandemia fue un vuelco en la vida del electricista francés.

“Fue increíble despertarme en la misma cama todos los días. Gracias a la pandemia y por una vez en la vida tuve esa suerte. ¡Increíble!”, confiesa, emocionado. “Ahora estoy en París, pero cuando empezó la reclusión estaba en Miami. Y le mandé un mensaje a Sia en el que le digo oye, tenemos que hacer una canción feliz para que la gente se sienta mejor. Es así como grabe con ella, que estaba en Los Angeles”.

Se trata de “Let’s Love”, single producido y grabado durante el aislamiento y lanzado este 11 de septiembre. Considerando esos mil millones de reproducciones y tops radiales que supuso el primer experimento conjunto (“Titanium”, 2011), el alcance global del esperanzador tema en plena pandemia fue inmediato. “Y lo mejor que pude hacer fue seguir creando música todos esos días. Lo considero un período de mucha inspiración gracias al cual ahora tengo un montón de discos nuevos”.

Honestidad brutal

Paralelamente, David Ghetta —el DJ— y su alter ego Jack Back —el productor— recaudaron 1,5 millones de dólares para la lucha contra el Covid tocando en vivo para la organización caritativa United At Home de Miami en abril. Lo mismo hizo para Nueva York en mayo. Produjo “Pa La Cultura”, canción benéfica del supergrupo LatinX Human (X), encabezó el festival digital Around The World de Tomorrowland y remezcló ""Head & Heart" de Joel Corry, actual número uno en el Reino Unido.

Pero lo mejor ocurriría la semana pasada: DJ Mag anunció a David Guetta como el DJ # 1 del mundo, presea que ya había obtenido el 2011. El DJ agradeció el gesto con un increíble set de ‘future rave’. ¿Y qué significa en términos prácticos ser el número 1? “No significa nada, solo saber que la gente te ama. Ese ya es un ‘feeling’ bastante agradable”, dice el hombre que pasará a la historia por fusionar como nadie el dance con la música popular.

“Seguro he tenido momentos que han revolucionado nuestra cultura. Pero tampoco es que tengo la vacuna contra el Covid, solo hago música, ¿sabes?”, dice el creador de melodías que se reproducen billones de veces y mueven el mundo entero. “Lo que me gusta es hacer canciones y mientras gente como la de Perú quiera seguir bailando, pues seguiré con vosotros”, remata con devastadora humildad.