David Lebón: "Charly y yo queremos hacer un disco juntos"

"Qué estamos esperando para recibir amor/ Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor/ Me he tomado el tiempo para verlos otra vez/ Duérmanse un poquito y recíbanme", dice "Parado en el medio de la vida", uno de los temas más conocidos de la carrera de David Lebón (Buenos Aires, 1952). Publicado originalmente en "Peperina" (1981), el cuarto álbum de los emblemáticos Serú Girán, la letra pareciera un preludio de la visita del músico a Lima. Lebón se convertirá esta noche en el tercer miembro del mítico cuarteto en pisar escenarios peruanos, tras Charly García y Pedro Aznar. Moro, recordado baterista, no llegó a hacerlo, pues falleció el 2006.

Parte viva de la historia del rock argentino e hispanoamericano, Lebón llegó a Lima con "Lebón & Co.", un disco que resume su carrera en unos duetos soñados: "Hombre de mala sangre", que canta con Pedro Aznar; "Mundo agradable", con Ricardo Mollo; "Llorar de amor", con Carlos Vives; "Parado en el medio de la vida", con Andrés Calamaro; "El tiempo es veloz", con Fito Páez o "Puedo sentirlo", con Julieta Venegas. Y aunque Charly García no fue parte del disco, Lebón ya anuncia un proyecto con él. Sobre esto y más conversamos con él.

— ¿Cómo fue trabajar con músicos como Fito, Calamaro o hasta Carlos Vives?

Fue increíble. A todos los conozco desde hace varios años. Aunque evidentemente no estamos reunidos todo el tiempo, sí hemos pasado varias cosas juntos. La idea salió entre mi manager y la gente de Sony y el disco fue producido por Gabriel Pedernera, baterista de Eruca Sativa. Ahora estoy muy contento de ir al Perú y poder mostrar cosas importantes a esta edad y con una banda poderosa, linda.

— ¿Qué es lo mejor de esta etapa que está viviendo?

Me encanta porque yo pensé que me quedaba en la Argentina, que no iba a conocer nada más. Ya toqué en Serú, en Pescado, en Polifemo, ya la hice bien, hice casi todas las porquerías que había que hacer [risas] y también todas las cosas bellas que se podían hacer. No es que me quiera ir de este planeta, pero de repente vino este trabajo, este disco, viene otro disco ahora. Así que estoy muy feliz.

— En esta grabación se vuelven a reunir los integrantes de Polifemo, Rinaldo Rafanelli y Juan Rodríguez. ¿Qué puede volver a ser como antes entre Uds.?

Cuando nos juntamos a tocar "Suéltate Rock & Roll", nos vimos los tres, nos abrazamos, estamos los tres canosos. Y mirarnos fue suficiente, fue una emoción muy grande, y tocamos sin probar el tema. Me dio una felicidad tremenda.

— Usted ha hecho meditación con Pren Rawat. ¿Cómo cambió aquello su vida?

Hace muchos años que estoy en la meditación. Inicié cuando estaba en Pescado, y tendría unos 19 o 20 años. Pero luego tomé muchos años para darme cuenta de que eso era lo que estaba buscando. Que lo que yo quería era encontrarme a mí mismo dentro mío y dejar de buscar algo que nunca perdí, el amor.

— En febrero último se vivió una especie de reencuentro de Serú Girán, cuando tocó junto con Aznar y Charly García en el Teatro Colón de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa noche? ¿Se repetirá?

Estuvo todo muy lindo. Siempre que nos vemos es hermoso. Lo que pasa es que también siempre que nos vemos nos damos vuelta y no está Moro. Entonces, es un poco triste también, porque lo queríamos mucho, él era nuestro baterista. Por eso, cuando a veces nos dicen que Serú es parecido a los Beatles, yo creo en eso porque sin Lennon tampoco se puede hacer nada. Si Pedro [Aznar] no volvía, yo no quería seguir tocando sin él y creo que todos sentíamos lo mismo. Así que ya tuvimos un regreso, que fue el del 92, con un disco increíble, porque la verdad que estábamos un poco distanciados todos, tipo "Let It Be" pero con un caos terrible. ¡No, mentira, mentira! [risas] Lo hicimos bien y con cariño, y al final terminamos realmente más que amigos.

— El proceso creativo y lo que de él surgía era parte de la energía de los cuatro…

Exactamente. Fuimos elegidos los cuatro y los cuatro teníamos que estar. Cuando hay una invitación así yo normalmente nunca le digo que no, y viceversa, a Pedro también le gusta compartir conmigo. Y con Carlitos –yo le digo Carlitos a Charly– hablamos siempre, nos juntamos, y simplemente estamos esperando el momento justo para poder grabar, porque queremos hacer un disco juntos.

"Y con Carlitos –yo le digo Carlitos a Charly– hablamos siempre, nos juntamos, y simplemente estamos esperando el momento justo para poder grabar, porque queremos hacer un disco juntos", asegura Lebón.(Foto: Difusión)

— Justo iba a preguntarle: "Lebón & Co." es un gran disco, pero se extraña un tema junto a Charly García.

Claro, es normal. Lo que estás preguntando es lo más normal. No solo el público, muchos amigos también me dijeron ¿Y cómo no llamaste al flaco? Y les digo: "Porque yo sé, yo lo conozco más que ustedes". Yo sé cuándo lo tengo que hacer. Si estaba Charly y estaba Pedro iba a ser como lo de Serú Girán y yo no estoy atrás de la plata, estoy atrás de lo bello, para mí es eso. Y si es bello, vas a tener plata.

