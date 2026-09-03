La obra de Felipe Pinglo Alva forma parte de la memoria musical peruana y permanece vigente a través de generaciones. (Foto: Difusión)
La obra de Felipe Pinglo Alva forma parte de la memoria musical peruana y permanece vigente a través de generaciones. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) presentó el libro “De plebeyo a rebelde”. Felipe Pinglo Alva y sus antepasados, los caciques de Sechura, Catacaos y Lambayeque. Apuntes histórico-genealógicos, de Gustavo Arturo León y León Durán, una investigación que aborda a una de las figuras fundamentales de la música peruana desde una perspectiva histórica y genealógica.