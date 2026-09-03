La Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) presentó el libro “De plebeyo a rebelde”. Felipe Pinglo Alva y sus antepasados, los caciques de Sechura, Catacaos y Lambayeque. Apuntes histórico-genealógicos, de Gustavo Arturo León y León Durán, una investigación que aborda a una de las figuras fundamentales de la música peruana desde una perspectiva histórica y genealógica.

La presentación se realizó en la sala de cine de la Alianza Francesa de Lima.

La publicación amplía la mirada sobre Felipe Pinglo Alva más allá de su dimensión como autor y compositor. A partir de la investigación de sus antepasados y raíces familiares, el libro aborda aspectos de la historia social y cultural del país y la diversidad de orígenes que confluyen en la identidad peruana.

Para APDAYC, la defensa del derecho de autor está estrechamente vinculada con la cultura. El repertorio musical que administra no representa únicamente obras y derechos.

La obra de Felipe Pinglo Alva forma parte de la memoria musical peruana y permanece vigente a través de generaciones.

Con la presentación de De plebeyo a rebelde, APDAYC reafirma una labor que acompaña la gestión de derechos con la difusión y valoración de la cultura y de sus creadores.