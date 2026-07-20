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Resumen

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Encontrar a las mujeres que todavía conservan los cantos ancestrales Ashaninka no fue sencillo. La búsqueda llevó meses de viajes por la Selva Central, de comunidad en comunidad, siguiendo las referencias de líderes indígenas hasta dar con quienes aún recordaban melodías transmitidas por sus madres y abuelas. Algunas eran las únicas personas de su entorno que continuaban cantando. Otras habían dejado de hacerlo por vergüenza. Ahora, esas voces llegarán a la Sala Alzedo del Teatro Segura en “INABE: Cantos Ancestrales de Mujeres Ashaninka”.

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