LIMA, 12 DE ENERO DEL 2026 FOTOS A LOS SHAPIS POR SU 45 ANIVERSARIO QUE CELEBRAN EN EL GRAN TEATRO NACIONAL

LIMA, 12 DE ENERO DEL 2026 FOTOS A LOS SHAPIS POR SU 45 ANIVERSARIO QUE CELEBRAN EN EL GRAN TEATRO NACIONAL

LIMA, 12 DE ENERO DEL 2026 FOTOS A LOS SHAPIS POR SU 45 ANIVERSARIO QUE CELEBRAN EN EL GRAN TEATRO NACIONAL
LIMA, 12 DE ENERO DEL 2026 FOTOS A LOS SHAPIS POR SU 45 ANIVERSARIO QUE CELEBRAN EN EL GRAN TEATRO NACIONAL
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Ángel Navarro Quevedo

Rumbo a Tingo María, un bus con colores llamativos avanza hasta ser detenido por una columna armada de Sendero Luminoso. “Bájense todos”, les gritan mientras apuntan con fusiles a Los Shapis. Instrumentos, maletas y músicos quedaron al borde del camino. “Por suerte nos dejaron con vida. Esa fue la única vez que estuvimos directamente en peligro, pero bastó, comenta Jaime Moreira, quien horas más tarde se enteraría de que el Shapi Móvil fue usado para asaltar un puesto policial, El Rancho.

De ser amenazados por terroristas a hacer bailar a militares: Los Shapis cumplen 45 años con conciertos sinfónicos
Música

De ser amenazados por terroristas a hacer bailar a militares: Los Shapis cumplen 45 años con conciertos sinfónicos

